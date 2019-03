Za optiko v Škocjanu še iščejo podporo

6.3.2019 | 11:10

Bo v škocjanski občini dovolj zanimanja za zagon projekta Optično omrežje RuNe?

Škocjan - Že od lanske jeseni poteka projekt Optično omrežje RuNe, ki ga koordinira Razvojni center Novo mesto, aktivno pa sodeluje tudi občina Škocjan. Gre za pokritje sivih in belih lis na področju optike. Podjetje Eurcon je občino obvestilo, da je med škocjanskimi občani premajhno zanimanje za zagon projekta. Niso namreč prejeli dovolj izjav, pogoj pa je 25-odstotna podpora gospodinjstev po posameznih vaseh. Za to potrebujejo še okrog 120 izjav.

Blanka Matko

Kot pravi Blanka Matko, višja svetovalka za projektno delo, bodo šli aktivno v zbiranje izjav, s katerimi bi tudi Evropski uniji potrdili, da projekt podpirajo in jih zanima ter da občani v odročnih vaseh nujno potrebujejo optiko. »Naša občina ima skoraj vse vasi odročne in so tako na seznamu RuNe. Izjave še pobiramo in pripravljamo plan, kako informirati še ostale občane, da bi z izjavami podprli ta projekt,« pravi Matkova.

Je pa bila občina Škocjan uspešna na evropskem projektu WiFi4EU. Gre za programsko podporo zagotavljanja brezplačnega dostopa do omrežja Wi-Fi na javnih mestih v zaprtih prostorih ali na prostem. Širši skupnosti in turistom želijo tako približati digitalno pismenost in dostop do interneta. Občina je na razpolago dobila bon v vrednosti 15 tisoč evrov nepovratnega denarja. Po besedah Matkove trenutno iščejo primerno lokacijo in izvajalca del. Čas za izvedbo pa je leto in pol.

Besedilo in foto: L. Markelj