TEDxKrško: Skok v neznano

6.3.2019 | 10:05

Foto: Jaka Ceglar

Krško - Ekipa mladih Posavcev, ki jo je letos vodila Krčanka Ana Krošelj, je v soboto, 2. marca, organizirala tretji TEDxKrško. Petim govorcem, ki jih je povezovala naslovna tema skok v neznano, so udeleženci prisluhnili v veliki dvorani Kulturnega doma Krško, so sporočili organizatorji.

Tretjo krško konferenco idej, vrednih širjenja, odprl Brežičan Marko Stojanović, ustanovitelj društva PoPasje in inštruktor v pasji šoli, ki je predstavil svoj sistem soočanja s svetom, imenovan »Ne bit butl!«. Skupek poučnih vodil za življenje temelji na petih izkušnjah in iz njih izpeljanih izjavah, ki so zaznamovale Markovo obdobje otroštva oziroma mladostništva. Prepričan je, da »butastih« odločitev iz preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa jih uporabimo kot pomembne lekcije v svojem življenju.

Kot drugi je svojo idejo »Kaj lahko naredim, da proizvedem manj odpadkov?« predstavil Primož Cigler, programer in podjetnik s poslanstvom za svet brez odpadkov. Ponudil je pet navodil, s katerimi lahko čisto vsak posameznik zmanjša uporabo plastike za enkratno uporabo. Njega in njegovo dekle Manco pa je želja po zmanjševanju količine odpadkov peljala celo vse do odprtja prve živilske trgovine brez plastične embalaže v Sloveniji.

Tretja govorka, Nikita Blatnik, mamica dveh otrok in enega angelčka, je spregovorila o soočanju s prazno zibelko. Udeležencem je zaupala svojo izkušnjo o smrti otroka v osmem mesecu nosečnosti, razkrila, kako se lahko žalujoči starši spopadajo s takšnimi izgubami in kaj je prav, da takrat stori okolica, da jim olajša bolečino.

Sledil je govor podjetnika in prostovoljca Sandija Lekšeta, ki je udeležence presunil z idejo »Odkrij čar tišine«. Predstavil je svojo osebno izkušnjo, ko je za premagovanje izzivov hitrega življenjskega tempa za kratek čas odšel celo za zidove samostana. Sandi je prepričan, da lahko najdemo odgovore na življenjska vprašanja zgolj, če se umirimo, si pustimo ustrezen čas in prostor in si dovolimo izkusiti čar tišine, v kateri lahko spoznamo samega sebe.

Kot zadnja je svojo idejo v dvorano prinesla Sarah Senica, univerzitetna diplomirana pravnica, učiteljica mehkih veščin, jyotish svetovalka. V svojem govoru je razpredala misel »Kako prebuditi revolucionarja v sebi«. Predstavila je različne preizkušnje, ki jih je sicer uspešno premagovala, vendar pa je vedno zaman čakala na aplavz. Nato pa je v svoje življenje vnesla mini navado – začela se je zahvaljevati sama sebi, kar ji je prineslo maxi spremembo.

