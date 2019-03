Praksa – na Tenerifih!

6.3.2019 | 09:30

V nedeljo, 3. februarja, smo se dijaki programa medijski tehnik in ekonomska gimnazija odpravili na prakso v tujino, na Tenerife. Naše potovanje se je začelo v Novem mestu, od koder nas je prevoznik GoOpti odpeljal v Ljubljano. Tam se nam je pridružilo še devet dijakov iz Murske Sobote in pustolovščina se je začela.

Po nekaj urni vožnji smo prispeli na letališče Milano Bergamo, od koder smo leteli na Tenerife. V poznih večernih urah smo prispeli na letališče Tenerife jug in čakala nas je še vožnja do kraja Puerto de la Cruz in hotela Teide Mar na severu, ki je postal naš dom za prihodnje tri tedne. Bili smo izčrpani od celodnevnega potovanja, vendar veseli, da smo prispeli in hkrati radovedni, kaj nam bo prinesel nov dan.

Dnevi na Tenerifu so minevali zelo hitro in vsakič smo odkrili kaj novega. Dopoldne smo imeli usposabljanje na FU International Academy, kjer smo se učili o spletnem trženju. Vsako jutro smo imeli krajše predavanje, da smo se seznanili s temo, potem pa smo pridobljeno znanje uporabili še v praksi. Tako smo v treh tednih izdelali spletno stran in napisali dva članka v Word Press-u za lokalna podjetja ter še mnogo več. Naučili smo se dela z novimi orodji, iskalniki in programi. Delo je potekalo v angleščini, en teden pa smo sodelovali tudi s skupino dijakov z Irske, s katerimi smo spletli kar močne prijateljske vezi. Da je bilo delo še bolj zanimivo, so nam vsak dan pripravili tudi kakšno aktivnost, ki ni bila povezana s temo usposabljanja. Naučili smo se osnov španščine s pomočjo njihovih novih tečajev, plesali smo flamenco, salso in bachato, preizkusili smo se v izzivu Mission imposible ter se zabavali ob igranju odbojke na mivki. Popoldneve smo preživeli v raziskovanju okolice. Prvi vikend smo imeli organiziran izlet na vulkan El Teide ter južni del otoka, kjer smo se kopali v Atlantskem oceanu, drugi konec tedna pa smo se odpravili v živalski vrt Loro park, kjer smo se navduševali nad pisanimi papigami, čudovitimi delfini, navihanimi morskimi levi in velikimi orkami.

Trije tedni so minili, kot bi mignil in napočil je čas slovesa, kar je bilo za vse kar težko, saj smo se zelo povezali s tamkajšnjimi ljudmi, posebno s tistimi z akademije in iz hotela, kjer smo bivali. To usposabljanje nam je dalo res veliko dobrega. Poleg novih znanj in izkušenj s področja spletnega trženja smo spletli tudi mnogo prijateljstev, spoznali špansko kulturo in se naučili osnov španščine, si razširili obzorje in dobili navdih za naše nadaljnje delo. Bila je res nepozabna izkušnja, ki bi jo toplo priporočali prav vsakemu.

Lejla Majkić, 3. a,

Ekonomska šola Novo mesto