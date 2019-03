Svetovna zvezda kmalu v Novem mestu

6.3.2019 | 12:15

PO Krka vabi na izjemen koncert.

Njhiovemu povabilu se je tokrat odzval angleški skladatelj Philip Sparke.

Pihalni orkester Krka že tri desetletja zaseda prva mesta in je deležen pohval ter priznanj na tekmovanjih v Sloveniji in po Evropi. Resen pristop in trdo delo orkestra so opazili tudi glasbeni ustvarjalci v tujini. Belgijski skladatelj Bart Picqueuer je glasbenike obiskal že večkrat, z orkestrom je sodeloval tudi Nigel Hess, ki je zasnoval glasbo za zabavo ob 90-letnici kraljice Elizabete II.

Povabilu se je tokrat odzval angleški skladatelj Philip Sparke, nagrajenec medijske hiše BBC, prejemnik prestižne nagrade Sudler in mnogih drugih priznanih nagrad. Skladanje in dirigiranje sta ga ponesla po celem svetu (Avstralija, Japonska, Južna Koreja, Hongkong, ZDA itd.). Tokrat se bo glasbeni velikan ustavil v Novem mestu. Ni besed, s katerimi bi lahko opisali navdušenje, zato pa je tu njegova glasba. Orkester se bo pod taktirko Philipa Sparka in Matevža Novaka sprehodil skozi prostrani Grand Canyon, temperamentno in strastno Andaluzijo, vse do dežele vzhajajočega sonca.

Prisrčno vabljeni na koncert, ki bo v Kulturnem centru Janeza Trdine, 24. marca 2019, ob 18. uri.

VEČ O PHILIPU SPARKU:

Philip Sparke se je rodil v Londonu, kjer je na Royal College of Music študiral kompozicijo, trobento in klavir. V času študija je igral v akademskem pihalnem orkestru, sam pa je oblikoval tudi brass orkester. Že takrat je napisal več del za oba sestava. V tistem času so se pojavila njegova prva objavljena dela (Concert Prelude, Gaudium).

Zanimanje za njegove skladbe je naraščalo in kmalu je dobil prva naročila, eno večjih je bilo za državno prvenstvo brass orkestrov na Novi Zelandiji. Odličnemu skladatelju so se odprla vrata v svet in naročila so začela prihajati iz celega sveta; za različne orkestre ter za glasbeno hišo BBC, ki mu je kar trikrat podelila nagrado EBU, za skladbe Slipstream, Skyrider in Orient Express. Pisal je za državna prvenstva pihalnih orkestrov na Novi Zelandiji, v Švici, na Nizozemskem, v Avstraliji, Veliki Britaniji ter trikrat za veliki državni finale v Royal Albert Hallu.

Pot ga je peljala tudi na Japonsko, za profesionalni pihalni orkester Tokio Kosei je napisal skladbo, krona tega sodelovanja pa je bila CD plošča z njegovo glasbo. Sodelovanje s priznanim Tokio Kosei so opazili v Združenih državah Amerike, od koder so pričela prihajati naročila za skladbe. Leta 1996 je za profesionalni ameriški vojaški orkester napisal skladbo Dance Movements, ki jo je s tem orkestrom tudi posnel. Za izjemno delo je prejel prestižno glasbeno nagrado Sudler, je tudi prejemnik medalje Illes za delo na področju glasbe za brass orkestre. S skladbama Music of the Spheres in A color Symphony je osvojil državno skladateljsko tekmovanje William D. Revelli Memorial Band Composition Contest. Prejel je še nagrade BUMA – mednarodne nagrade na področju brass glasbe in posebno glasbeno priznanje spletne strani 4barsrest.com za dolgoletno delo na področju glasbe za pihalne orkestre. Leta 2018 je prejel mednarodno nagrado glasbenega združenja Midwest Clinic v Chicagu.

Njegova izjemna dela so ga popeljala po vsem svetu. Mesec maj leta 2000 pa v njegovi karieri predstavlja posebno prelomnico, ustanovil je namreč svojo založniško hišo Anglo Music Press, podjetje, ki je posvečeno izdajanju skladb za pihalne orkestre, brass sestave in druge zasedbe.

Vstopnice: https://kcjt.kupikarto.si/dogodek.php?&dogId=2223&page=1

Oglasno sporočilo