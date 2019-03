Dirkanje ga bo drago stalo: 1.200 evrov in 18 kazenskih točk

6.3.2019 | 13:10

Foto: PP Krško

Policisti Policijske postaje Krško so izvajali meritve hitrosti v bližini naselja Spodnja Libna, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 60 km/h. Pri vozniku avtomobila znamke BMW so izmerili hitrost 119 km/h. O kršitvi cestno prometnih predpisov so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, je sporočila Alenka Drenik s Policijske uprave Novo mesto.

Zakon o pravilih cestnega prometa za voznika, ki za več kot 50 km/h prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom dovoljeno hitrost na cesti zunaj naselja, določa globo v višini 1.200 evrov. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Izsilil jo je

Novomeški policisti so bili včeraj nekaj pred 7. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Mirni Peči. Opravili so ogled in ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti 47-letnega voznika, ki je trčil v avtomobil 32-letne voznice. V nesreči sta se oba udeleženca lažje poškodovala.

19 tujcev nezakonito v Slovenijo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Zilje, Miliči in Oštrc izsledili in prijeli 19 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s šestimi državljani Iraka, petimi državljani Alžirije, štirimi državljani Sirije in štirimi državljani Libije še niso zaključeni.

Iz kombija izmaknil orodje

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je bilo v Grosupljem vlomljeno v kombi, iz katerega je izginilo orodje. Nastalo je za okoli 500 evrov škode.

Občanka ravnala preudarno

Včeraj dopoldan so bili policisti obveščeni, da so se do stanovanjske hiše v okolici Grosupljega pripeljali neznanci. Eden od njih se je občanki predstavil kot delavec komunalnega podjetja in jo nagovoril, če gre z njim pogledat teren, kjer bodo izvajali dela.

Občanka ga je pozvala, da predloži kak identifikacijski dokument, kar pa je zavrnil in se nato z ostalimi odpeljal.

Priporočila policije

"Na Policijski upravi Ljubljana zopet opažamo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

Storilci žrtev zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, bodisi da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato zapustijo, tisti ki pa je zamotil žrtev, se vljudno poslovi.

Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo. Policisti se ob omenjenih prijavah srečujejo s težavo, da oškodovanci šele čez čas (več ur) ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako niso niti tako pozorni na opis oseb, saj z žrtvijo vzpostavijo nek prijazen odnos, vzpostavijo zaupanje. Oškodovanci pa v večini primerov že 'pospravijo' prostor, kjer so delovali storilci in s tem spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi.

Občanom tako svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi »stopijo samo za vogal«.

V kolikor se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce del ipd., svetujemo, da vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog ipd. Ob tem pa naj bodo tudi pozorni na videz oseb (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in reg. št. vozila).

V kolikor kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. Občane tudi naprošamo, da v kolikor zaznajo pojav oseb in vozil, ki jim niso poznana, njihovo vedenje/zadrževanje se jim zdi sumljivo (dajejo videz, da opazujejo objekt), da tudi o tem takoj obvestijo policijo. Če želijo ostati anonimni pa lahko pokličejo na anonimno številko 080 1200," opozarjajo na PU Ljubljana.

J. A.