Anonimka o prenovi velodroma: Z občine zavrnili več kot deset očitkov

6.3.2019 | 14:15

Foto: M. M., arhiv DL

Novo mesto - Na uredništvo smo prejeli anonimko, v kateri »dolgoletni športni delavec v Novem mestu« opozarja, da projekt prenove velodroma oz. postavitve Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi ni tako transparenten, kot ga novomeška občina prikazuje v javnosti, in da bodo končno in zelo visoko ceno zanj plačali občani. Na več kot ducat očitkov so se odzvali z rotovža.

Avtor anonimke je med drugim navedel, da je ta projekt občino doslej stal 4,5 milijona evrov, v celoti pa bo ta znesek še za milijon in pol višji. Z občine so odgovorili, da so imeli res za slabih pol milijona evrov dodatnih stroškov ob prenovi, a da »ocena o šestih milijonih ni pravilna. Trenutno imamo podpisane pogodbe z izvajalci v višini 4,3 milijona evrov, pri čemer imamo za najem strehe, ki je vključena v to ceno, dogovorjeno obročno odplačevanje. Tudi če upoštevamo naknadno gradnjo garderobno-sanitarnega objekta, načrtovano v letošnjem letu, govorimo o investiciji, vredni 4,5 milijona evrov.«

BO KDO SOFINANCIRAL?

Nadalje avtor anonimke zatrjuje, da občina za to naložbo ni prejela nikakršnih evropskih sredstev in da zanjo niso prispevale panožne športne zveze, ki naj bi ta objekt uporabljale. Zato smo pristojne zaprosili za razrez stroškovnika, iz katerega izhaja, da so doslej podpisali štiri pogodbe. Za izvedbo podkonstrukcije objekta in zunanjo ureditev bo Malkom (skupaj z aneksi) prejel dobrega 1,5 milijona evrov, od tega je občina v letih 2017 in 2018 že plačala 1,2 milijona. Za desetletni najem dvoslojne membrane so s podjetjem Duol podpisali 1,3 milijona evrov vredno pogodbo, po kateri bodo plačevali 11.484 evrov mesečno. V lanskem letu so plačali prvo najemnino. Za dobavo in montažo atletske steze bodo po pogodbi, sklenjeni z Lesnino MG opremo, namenili slabih 600.000 evrov, od tega so lani izplačali nekaj več kot 350 tisočakov. Za obnovo lesenega dela velodroma pa so s podjetjem Cimermanstvo Irner sklenili pogodbo v višini dobrih 792.000 evrov in mu lani izplačali nekaj več kot 280 tisočakov. Vsi zneski vključujejo tudi DDV.

In kako je s sofinanciranjem? Z rotovža pojasnjujejo, da imajo za lansko leto odobrenih 448.000 evrov sofinanciranja od ministrstva za znanost in šport in od Fundacije za šport skupno dobrih 133 tisočakov, od tega okoli 61.000 evrov za podkonstrukcijo, 51.000 za atletsko stezo in več kot 15.500 za obnovo lesenega dela. Skupni (dosedanji) znesek sofinanciranja tako znaša slabih 582.000 evrov.

MENJAVA ZARADI GOBE

V anonimki je med drugim še zapisano, da pri omenjenem projektu sploh ni šlo zgolj za pokritje velodroma, temveč »novogradnjo, vključno z novo konstrukcijo lesenega dela kolesarske proge«. Z občine glede tega pravijo, da je bilo »po odstranitvi zgornjega dela stare kolesarske steze na komisijskem pregledu ugotovljeno, da je velik del nosilcev okužen s sivo hišno gobo. Življenjska doba sive hišne gobe je tudi v primeru, če se les osuši, več kot deset let. Na podlagi strokovnega mnenja biotehnične fakultete smo se zato odločili za zamenjavo vseh nosilcev lesene konstrukcije.« Še več, v letošnjem letu želijo objekt še nadgraditi z novim sanitarno-garderobnih objektom, za kar so v proračunu predvideli 220 tisočakov.

STROŠEK 350 ALI 80 TISOČAKOV LETNO?

Tudi očitek, da stroški velodroma niso zajeti v proračunu niti v občinskem letnem programu športa, se je znašel v anonimki. »V proračunu MO Novo mesto za leto 2019 so vključeni stroški najema strehe in amortizacije objekta, preostale tekoče stroške vzdrževanja pa namerava Zavod Novo mesto pokriti s trženjem objekta.« Za pojasnila smo se zato obrnili tudi na zavod, saj avtor anonimke meni, da bodo stroški vzdrževanja centra znašali minimalno 350.000 evrov na leto oz. 30 tisočakov mesečno. »Olimpijsko vadbeno središče (OVS) v Češči vasi je v upravljanju Zavoda Novo mesto od 9. januarja letos. Tako je za nami prvi mesec obratovanja, ki je prinesel tri konce tedna tekmovanj, vadba pa med tednom za zdaj poteka od 18. do 22. ure. Stroški za januar še niso dokončni in jih zaradi prej navedenega ne moremo aplicirati na druge mesece, ko bo odprt ves dan,« so za Dolenjski list odgovorili iz zavoda in podali oceno, da bo letni strošek vzdrževanja, ki zajema ogrevanje, stroške električne energije, popravila ipd., znašal 80 tisočakov na leto. Dodajmo, da je letni strošek vzdrževanja športne dvorane Marof 50 tisočakov.

Zaključimo še s trditvami »dolgoletnega športnega delavca«, da bo objekt sameval od aprila do oktobra oz. vsaj pol leta, da atletsko dvorano gradijo tudi v Ljubljani in da novomeška občina kuje načrte za razvoj športa v Češči vasi, »medtem ko so za objekte v Portovalu že pridobljena gradbena dovoljenja (vzhodna tribuna z bazenom)«.

»Olimpijski center Novo mesto že redno uporabljajo domači atleti in gostje iz drugih delov Slovenije, tako smo na primer na nekajdnevnih pripravah že gostili atlete ljubljanskega Kronosa. Atletska zveza Slovenije je v januarju in februarju uspešno izpeljala tudi tri domača dvoranska prvenstva v različnih starostnih kategorijah – do 16 let, starejši mladinci in člani. Odziv uporabnikov je za zdaj odličen, možnost uporabe pa imajo tudi rekreativci,« so glede (ne)zasedenosti odgovorili z rotovža in nadaljevali: »Načrtov iz prejšnjih mandatov ne bi komentirali, načrtujemo pa tudi nadgradnjo športnega parka Portoval (nova parkirišča, reflektorji in zahodna tribuna). Tudi izbor za lokacijo bazena smo peljali transparentno, Češča vas je bila izbrana na podlagi temeljite preveritve petih lokacij (tudi Portoval), izbiro pa je potrdil tudi občinski svet.«

Članek je bil objavljen v 7. številki Dolenjskega lista z dne, 14. februar 2019.

Mirjana Martinović