Županu občinski svet ne zaupa? Svetniki se ne želijo odpovedati delu visokih sejnin

6.3.2019 | 18:30

Aprila letos se Zlati Rebolj, zastopnici pacientovih pravic za področje Dolenjske in Bele krajine, izteka petletni mandat. V tem času se je nanjo s svojimi pritožbami obrnilo veliko pacientov, ocenjuje, da je v obravnavo v povprečju sprejela okoli 130 primerov letno, mnogo več pa je bilo telefonskih pogovorov in poizvedovanj po elektronski pošti. Podrobnosti o pritožbah, reševanju in o tem, koliko zdravnikov oz. zdravstvenih delavcev je po njeni oceni poštenih in koliko ne, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Trebanjski župan Alojzij Kastelic je od novoizvoljenega občinskega sveta dobil svojevrstno zaušnico, saj so svetniki na zadnji seji zavrnili predlog, da bi župan lahko sam sprejemal in potrjeval investicijsko dokumentacijo za posamezne naložbe. Številni so namreč menili, da bi s tem županu dali prevelika pooblastila pri njegovem delovanju. Mu torej ne zaupajo, da bo odločil v dobro občine in občanov?

Semiški svetniki pa so zavrnili predlog Damirja Stareta, ki je že na začetku novega mandata predlagal, da bi svetnikom, članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov znižali sejnine za 10 odst., medtem ko naj bi bile dopisne seje brezplačne. Zdaj so namreč skoraj vse semiške sejnine v primerjavi s sejninami v občinah Črnomelj, Metlika, Dolenjske Toplice in Straža najvišje. Svetnik meni, da bi morali začeti varčevati pri sebi, njegovi kolegi se s tem ne strinjajo in se ne želijo odpovedati delu denarja v splošno korist. Več v tiskanem Dolenjcu, kjer preberite tudi, zakaj v novomeški bolnišnici oktobra Dolenjcev ne dobijo na operacije, kako je šmarješki župan rešil zadevo v zvezi z zdravnico Ireno Vester in kako ekološka hrana razoroži smrtonosen strup.

