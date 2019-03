V TE Brestanica bodo gradili drugi nadomestni plinski agregat

6.3.2019 | 17:20

Podpis pogodbe z dobaviteljem glavne tehnološke opreme (Foto: TE Brestanica)

Stavba plinskega bloka PB 7, v kateri je pripravljen prostor za novi (sedmi) plinski agregat

Brestanica - V Termoelektrarni Brestanica (TE Brestanica) so danes s podjetjem Siemens Ljubljana podpisali pogodbo za dobavo glavne tehnološke opreme za izgradnjo drugega nadomestnega plinskega agregata. S tem, kot so zapisali v sporočilu za javnost, nadaljujemo s projektom Zamenjava PB 1-3, in sicer drugega dela 1. faze, ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata, moči 40-70 MW. V stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata, sta že pripravljena prostor in infrastruktura za sedmi plinski agregat.

Naložbo v drugi nadomestni plinski agregat (plinski blok PB 7) so začeli decembra lani z objavo javnega naročila za LOT 1, ki obsega dobavo in montažo glavne tehnološke opreme (plinska turbina, generator, dimnik in dizel električni agregat za izvajanje temnega zagona) skupaj z gradbenimi deli. Javno naročilo za visokonapetostno opremo (LOT 2) so objavili februarja letos, sledilo pa bo še javno naročil za pomožno tehnološko opremo (LOT 3).

Med razlogi za zamenjavo so navedli starost plinskih blokov PB 1-3, ki štejejo že več kot 40 let in so pri koncu tehnične življenjske dobe. »Kot so pokazale številne študije pred začetkom projekta, bi zaradi vedno težje dobave specifičnih rezervnih delov z obstoječimi plinskimi agregati težko zagotavljali današnjo visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja. Seveda pa so razlogi tudi ekološke narave, saj 40 let stara tehnologija ne ustreza več sodobnim standardom varovanja okolja,« so zapisali.

Jedro glavne tehnološke opreme izbrane tehnologije sta Siemensova industrijska plinska turbina SGT 800 in generator električne energije. Del glavne tehnološke opreme pa je tudi dizel električni agregat, ki omogoča zagon plinske turbine v brez napetostnem stanju, v okviru pogodbe pa je tudi dobava in montaža dimnika.

Začetek gradbenih del načrtujejo še ta mesec, dobava glavne tehnološke opreme je predvidena v prvi polovici leta 2020, s projektom pa bodo zaključili v drugi polovici leta 2020.

Po investicijskem programu znaša vrednost naložbe v plinski blok PB 7 26,45 milijona evrov, so še dodali v TE Brestanica.

M. Ž.