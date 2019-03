Uvajajo participativni proračun

Krško - Občina Krško začenja z aktivnostmi za uvedbo participativnega proračuna. V prihodnjem letu nameravajo v ta namen zagotoviti 140.000 evrov, svoje predloge projektov in naložb pa lahko občani posredujejo med 15. marcem in 15. aprilom.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal krški župan Miran Stanko, so občino za potrebe participativnega proračuna razdelili na sedem območij, vsako od njih pa bo imelo na voljo do 20.000 evrov.

Občani bodo lahko svoje predloge, kot že zapisano, oddali med 15. marcem in 15. aprilom, še pred tem pa bodo samo idejo participativnega proračuna in postopke, povezane z njim, predstavili po krajevnih skupnostih, je povedala direktorica občinske uprave Krško Melita Čopar.

Predloge, ki jih bodo občani lahko oddali preko spletne strani občine Krško, bodo najprej pregledali uslužbenci občinske uprave, ki bodo preverili, ali so ti skladni z merili in kriteriji. Predloge bo nato potrjevala posebna komisija, v kateri bodo direktorica občinske uprave Čoparjeva, predsednik odbora za finance občinskega sveta Jože Žabkar, predsednik Občinske turistične zveze Tone Petrovič ter predstavnik starejših Franc Černelič in predstavnica mladih Ela Kovačič.

O potrjenih predlogih bodo občani nato lahko glasovali 5. in 12. junija na sedežih krajevnih skupnosti, vmes pa bo možno tudi spletno glasovanje. »Ko bo glasovanje končano, bo komisija ugotovila, kateri projekti so na posameznem področju dobili največ točk, in jih po tem vrstnem redu umestila v proračun,« pojasnjuje Čoparjeva.

Tudi 15-letniki

In kateri predlogi pridejo v poštev? Direktorica poudarja, da morajo predlogi slediti javnem interesu, dvigovati kakovost bivanja, biti morajo skladni z nalogami občine in takšni, da jih občina lahko uresniči. Predlogi ne smejo biti že uvrščeni v občinske razvojne načrte ali takšni, ki so že bili financirani iz proračuna. Predlogi, ki se nanašajo na eno krajevno skupnost, naj bodo vredni med 2.000 in 10.000 evrov, tisti, ki posegajo v več krajevnih skupnosti, pa med 5.000 in 15.000 evrov.

Predloge lahko podajo občani s stalnim bivališčem v občini Krško, ki so do dne oddaje pobude dopolnili 15 let. Starost 15 let je tudi omejitev za glasovanje o podanih predlogih. Posameznik lahko predlaga največ dva projekta oz. lahko nastopa kot pobudnik v največ dveh skupinah predlagateljev.

»Če bo odziv občanov pozitiven, če bodo predlogi kakovostni, bi lahko sredstva v prihodnjih letih tudi povečali,« pravi župan Stanko in dodaja, da participativni proračun vseeno ne bo nadomestil demokracije, kot jo poznamo. Prav tako se na račun participatornega proračuna ne bodo zmanjševal obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti, ki v krški občini na leto skupaj dobijo nekaj manj kot milijon evrov.

