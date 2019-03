V Hruševcu kmalu zaključna dela

Delavci Pirc gradenj so glavna gradbena dela končali in 1,7-kilometrski odsek skozi Hruševec naj bi bil kmalu nared. (Foto: M. M., arhiv DL)

Straža - Predvidoma prihodnji mesec naj bi delavci zaključili prenovo ceste in gradnjo pripadajoče infrastrukture skozi Hruševec, v letošnjih načrtih pa ima občina Straža še več manjših odsekov, med katerimi je župan Dušan Krštinc izpostavil dokončanje gradnje pločnika skozi Podgoro.

Lansko jesen so zaključili sanacijo cestišča od Vavte vasi do Drganjih sel, kjer so delavci ponekod globinsko sanirali cestišče, rezkali asfalt, izvedli preplastitev, uredili bankine in vrisali cestne oznake ob robovih na 2,7 kilometra dolgem odseku. Občina je za naložbo odštela 220.000 evrov. »Pri tem moram pohvaliti izvajalce, tj. novomeški CGP, saj so bile potrebne tudi polne zapore ceste za motorni promet, kar so izvedli hitro ob koncu tedna oz. med šolskimi počitnicami, tako da prevozi otrok niso bili moteni,« je poudaril Krštinc.

A vrnimo se k aktualnim infrastrukturnim projektom, kot je denimo cesta skozi Hruševec. Gre za odsek od BHS servisa Longar v Straži skozi naselje Hruševec vse do odcepa za letališče v skupni dolžini 1700 metrov. Delavci ljubljanske družbe Pirc gradnje so prenovo začeli oktobra lani, po pogodbah pa bi morala biti zaključena maja letos. »Že pred zimo so položili grobi asfalt in izvedli večino gradbenih del, tako da jih letos čaka še nekaj manjših zaključkov in pa končno asfaltiranje,« je dodal župan in nadaljeval, da naj bi bila naložba predvidoma zaključena že v prihodnjem mesecu. Znašala je dober milijon evrov (z davkom), med izvedbo pa so se s projektanti in nadzorniki odločili, da bodo na celotnem odseku odstranili stari asfalt, tako da bo končni znesek 1,2 milijona evrov.

Kot smo poročali, so v naselju prenovili cesto in ob njej na 2,5 metra razširili pločnik, ki bo namenjen tudi kolesarjem. Naselje bo dobilo novo javno razsvetljavo, vzporedno s tem projektom pa so se po županovih besedah lotili še gradnje manjšega odseka vodovoda v samem naselju, prav tako javne razsvetljave in prenove cestišča.

»Večina teh obveznosti zapade v letošnjem letu in še vedno čakamo na dober milijon evrov sofinancerskih sredstev iz naslova projekta hidravličnih izboljšav, kar za naš proračun ni malo. A verjamem, da s plačili ne bomo preveč zamujali oz. da to ne bo vplivalo na zaključek projekta,« je še komentiral trenutno dogajanje na večjih infrastrukturnih projektih in navrgel, da zaradi omenjenega obsežnejših prenov ta hip ne načrtujejo.

V drugi polovici leta naj bi objavili razpis za izvajalca pri projektu gradnje pločnika v Podgori, na straški občini pa trenutno pripravljajo še tri projekte za manjše odseke, ki bodo zajemali rekonstrukcijo ceste, obnovo vodovoda in javne razsvetljave. Gre za del od križišča z državno cesto v Vavti vasi do tamkajšnjega nogometnega igrišča, ki naj bi dobilo tudi priklop na električno omrežje, za odsek od opekarne Zalog do naselja Loke in pa za nadaljevanje prenove ulic Pod Srobotnikom in Na žago, kjer je v načrtih še gradnja pločnika ter obnova fekalne kanalizacije.

»Med prioritete zaradi povečanja varnosti uvrščam naselje Loke in pa odsek skozi Vavto vas, da otroci ne bodo več hodili ob cesti brez pločnika. Pomembna pa sta tudi voda in elektrika na prej omenjenem igrišču,« je še dodal.

Poleg navedenega naj bi se v straški občini odprlo še nekaj gradbišč, kjer pa je glavna investitorka država oz. direkcija za infrastrukturo. Nadaljevali naj bi prenovo ceste skozi Rumanjo vas, še pomladi pa naj bi stroji zabrneli na odseku od mostu do železniškega prehoda v Straži, kjer poleg ceste, javne razsvetljave in pločnika urejajo tudi ustrezno odvodnjavanje. Z državo usklajujejo še projekt prenove osrednjega križišča v Straži, po Krštinčevih besedah pa je med prenovami odsekov državnih cest ključna Vavta vas. Gre za znano in dolgo pričakovano naložbo, za katero naj bi kmalu sledile parcelacije in odkupi zemljišč, straški župan pa predvideva, da bi proti koncu leta direkcija lahko objavila tudi razpis za izbiro izvajalca.

Članek je bil objavljen v 9. številki Dolenjskega lista z dne, 28. februar 2019.

Mirjana Martinović

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni miha Sicer ne vem, zakaj so ta odsek obnavljal, ker se mi ni zdel sporen. Pa tudi pločniki na obeh straneh, ne vem če potrebujejo. V Straži imate veliko drugih crestnih tras urgentno še za poštimat, ampak vseeno je tole dober primer, kako se lahko hitro projekt uredi v doglednem času. Izgleda da so imeli nadzor nad projektom tako kot je treba. Me prav zanima koliko časa bi rekonstrukcija tako dolgega odseka trajala v Novem mestu? Preglej samo prijavljene komentatorje