Gorelo v dveh kuhinjah

7.3.2019 | 07:00

Včeraj ob 16.05 uri je na Cankarjevi ulici v Trebnjem zagorelo v kuhinji stanovanja v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGD Trebnje so požar v kuhinjski pečici pogasili, prezračili in pregledali prostore stanovanja. Vgradna pečica je bila v požaru uničena. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto in dežurni delavec Elektro Ljubljana.

Ob 18.23 pa je v Zalogu, občina Straža, zagorelo v stanovanjskem objektu. Požar steklokeramične plošče so že pred prihodom gasilcev pogasili lastniki. Gasilci PGD Dolenja Straža so s termo kamero pregledali prostor. Na kraju požara so bili še gasilci PGD Vavta vas in GRC Novo mesto. V požaru je bil poškodovan štedilnik, kuhinjska napa in del stene v kuhinji.

Gorela električna omarica

Ob 11.54 so posredovali gasilci PGD Tržišče in PGD Sevnica v kraju Polje pri Tržišču, kjer je gorela električna omarica na stanovanjskem objektu. Gasilci so požar v elektro omarici pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Padel motorist

Ob 18.36 je na relaciji Drnovo- Črešnjice pri Cerkljah, občina Krško, padel motorist in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so motorista na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Gori tudi še v naravi

Včeraj ob 5.22 je v naselju Dolenje Kronovo, občina Šmarješke Toplice, ob potoku tlela brežina. Gasilec PGD Bela Cerkev in krajan sta pogasila okoli 20 kvadratnih metrov brežine.

Ob 15.04 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel gozd, grmičevje in gozdna podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na skupni površini okoli enega hektarja.

Ob 20.26 je na Mirnopeški cesti spet gorela trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 350 kvadratnih metrih.

Rešili psa

Ob 11.50 je v Želebeju, občina Metlika, pes odtrgal verigo in se zapletel v grmovje v bližnjem kamnolomu. Gasilci PGD Božakovo so psa rešili in ga vrnili lastnici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL, TP ROŽIČ VRH, TP STRAŽNJI VRH, TP ZADRUŽNA ZIDANICA;

- od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FVE ZORENCI, TP GOLEK PRI DRAGATUŠU, TP PLANINC, TP SELA PRI DRAGATUŠU, TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA2, TP ZORENCI, TP VELIKA LAHINJA, TP KVASICA, TP DRAGOVANJA VAS, TP DRAGATUŠ, TP BUTORAJ .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA2, TP TRNOVEC, TP DOL. LOKVICA, TP GOR. LOKVICA, TP BEREČA VAS, TP DRAGOMLJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:00 in 14:00 na območju TP Češnjice Mokronog, TP Bitna vas, TP Čilpah;

- med 8:00 in 14:00 na območju TP Tržišče kolodvor - izvod železniška postaja.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:30 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP PODTURN;

- od 8:00 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, TP OBRH, TP PODTURN 2, TP MENIŠKA VAS, TP MENIŠKA VAS 2, TP MENIŠKA VAS 3, TP PODHOSTA, TP SUHOR PRI DT;

- od 13:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN;

- od 13:30 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, TP PODTURN 2, TP OBRH, TP SUHOR PRI DT, TP MENIŠKA VAS, TP MENIŠKA VAS 2, TP MENIŠKA VAS 3, TP PODHOSTA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na obočju TP Polšca - izvod ulica Nikola Tesla in Vrtna ulica med 8. in 10.30 uro in na območju TP Pionir Samski dom - izvod Kidričeva ulica med 11. in 15. uro. Na področju nadzorništva Mokronog na območju transformatorske postaje TP Tržišče kolodvor- izvod železniška postaja med 8. in 14. uro.

