Za Palčiča naročili še tretje izvedensko mnenje

7.3.2019 | 13:00

Silvo Palčič s svojo zagovornico Jasno Simčič

Novo mesto - Kot je bilo pričakovati, je petčlanski senat novomeškega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnica Mojca Hode, odločil, da bosta 62-letnega Silva Palčiča, ki je svojo ženo na božični večer leta 2017 kar 18-krat zabodel, pregledala še dva strokovnjaka, in sicer izvedenec psihiatrije in izvedenec za področje klinične psihologije. Namreč, doslej pridobljeni izvedenski mnenji se razlikujeta v bistveni točki, psihiatrinja Marga Kocmur ocenjuje, da je bil Palčičeva sposobnost obvladovanja v času kaznivega dejanja zmanjšana, vendar ne bistveno, komisija za fakultetna izvedenska mnenja pa, da je bila bistveno zmanjšana.

"Ker gre za hudo kaznivo dejanje in kompleksna vprašanja, smo se odločili za še eno izvedensko mnenje," je pojasnila Hodetova, ki je za glavno obravnavo določila nov datum - 24. april.Tožilstvo je zanj predlagalo 29 let zapora.

Klinični psiholog Bojan Zalar

Včeraj so na sodišču zaslišali kliničnega psihologa Bojana Zalarja, ki je sodeloval pri izdelavi mnenja komisije za fakultetna izvedenska mnenja. Med drugim je dejal, da je v času storitve kaznivega dejanja na Palčiča vplivalo več dejavnikov, ki se med seboj niso samo seštevali, ampak množili.

Povedal je, da razdražljivost in impulzivnost pogosto spremljajta sladkorno bolezen in kardiovaskularne zaplete. Vse to je razvidno iz medicinske dokumentacije, ki jo je proučila komisija. Izpostavil je tudi poškodbo glave v preteklosti in neredno jemanje antidepresivov.

"Depresivna motnja ni razlog za dejanje, ampak vsi dejavniki in kronična zloraba alkohola pa so vplivali nanj. V čas dejanja je bil besen, ni se mogel obvladovati oziroma brzdati. Ocenili smo, da je bila pri njem zmožnost obvladovanja bistveno zmanjšana, nismo po rekli, da je bil neprišteven."

Omenil je še, da če bi bilo njegovo dejanje načrtovano, bi ga izpeljal bolj prikrito in bi ga verjetno poskušal prikazati kot nesrečo.

Janja Ambrožič