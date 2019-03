Darko Udovič nasledil Antona Supančiča

7.3.2019 | 10:10

Anton Supančič (Foto: M. L:)

Tomaž Teropšič in Silvester Jeršič (z leve) sta prejela plaketo. Desno Rudi Smodič (Foto: M. L.)

Stanislav Zlobko, Darko Udovič in Meho Tokič z leve) so dobitniki zlate medalje. Drugi z desne Rudi Smodič, desno Štefan Stipič. Foto: M. L.)

Veteransko dejanje (Foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Darko Udovič je predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice. Na tej funkciji je zamenjal Antona Supančiča, ki je združenje vodil zadnja dva mandata. V združenje je zgodovinar dr. Tomaž Teropšič podpredsednik in Štefan Stipič tajnik. Združenje je sklepe o taki kadrovski zasedbi sprejela na nedavnem letnem volilnem zboru v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki, ki so se ga udeležili tudi predstavniki drugih veteranskih organizacij iz občine Brežice in iz Posavja.

Na zboru so podelili priznanja. Tako sta prejela plaketo sta Silvester Jeršič in dr. Tomaž Teropšič. Prejemniki zlate medalje so Stanislav Zlobko, Darko Udovič in Meho Tokić.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice s skoraj 600 člani pomeni močno organizacijo v občini, je v nagovoru dejal dosedanji predsednik Supančič. Ob koncu svojega drugega mandata se poslavljam s predsedniške funkcije poln lepih spominov na naše skupno delo, je rekel.

Pokrajinski odbor ZVVS za Posavje je eden bolj dejavnih v Sloveniji, je dejal njegov predsednik Rudi Smodič. Poudaril je, da veteranske organizacije v Posavju zelo dobro sodelujejo.

Veterani so na zboru opravili tudi t. i. veteransko dejanje, s katerim obudijo spomin na osamosvojitvena leta in izražijo pripadnost organizaciji tudi v prihodnje.

Na zboru, ki ga je v začetnem delu vodila Natalija Žveglič je nastopil Moški pevski zbor Kulturnega društva Ivan Kobal Krška vas.

M. L.

