Barbiču nagrada za izjemne gospodarske dosežke

7.3.2019 | 18:20

Rok Barbič (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana, Sevnica - Gospodarska zbornica Slovenije je na prireditvi v Cankarjevem domu podelila 51. nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Med šestimi prejemniki priznanj je letos tudi predsednik uprave sevniškega Stillesa Rok Barbič iz Dolenjskih Toplic.

Stilles z 280 zaposlenimi in tremi odvisnimi družbami Barbič vodi od leta 2012. Njegov cilj je umestitev sevniškega podjetja med najpomembnejše igralce v srednjeevropski regiji na področju celovitega interiernega opremljanja večjih projektov po sistemu Turnkey Solutions Supplier.

Podjetje več kot 70-letno tradicijo proizvodnje klasičnega in modernega visokokakovostnega pohištva, ki je od leta 2010 v lasti podjetja AFP iz Dobove, skoraj 100 odst. prihodkov ustvari na tujih trgih v projektih za pet-zvezdične hotele uveljavljenih hotelskih franšiz, štiri-zvezdične hotele ter manjše družinske hotele.

Kot so poudarili v obrazložitvi, povprečna rast prihodkov Stillesa v obdobju zadnjih treh dosega skoraj 33-odst. še višja pa je rast dobička, ki se je tem času v povprečju povečeval za 80-odst. na leto. Rast in razvoj podjetje dosega s širjenjem prodajnih segmentov in tržišč, dodatnim zaposlovanjem in intenzivnimi vlaganji. V zadnjih štirih letih so v prostore, salone, IT podporo in tehnološko opremo investirali več kot 4 milijone evrov.

Podjetje z več kot 70-letno tradicijo proizvodnje klasičnega in modernega visokokakovostnega pohištva ima v Sevnici 32.000 m2 proizvodnih prostorov in razstavno-prodajne salone v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, na Poljskem in v Estoniji. Doslej je izvedel več kot 900 projektov doma in po svetu, zgolj v letu 2017 so bili prisotni v 20 državah, pripravili 1.770 načrtov, zaključili 50 projektov in v delo vključili 677 dobaviteljev. Podjetje izvaja aktivno kadrovsko politiko ter sodeluje s podporo lokalnemu okolju.

B. Blaić