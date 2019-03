Očividci prometne nesreče, javite se! Pijanih za izvoz.

Šentjernejski policisti še vedno ugotavljajo okoliščine prometne nesreče, ki se je v petek ob 15.50 zgodila na Prvomajski cesti v Šentjerneju, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto. Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce s stranskim ogledalom trčil v otroka, peško, ki je prečkala cesto. Peška je po trčenju padla in se poškodovala, voznik pa je nadaljeval z vožnjo. Šlo naj bi za novejši osebni avtomobil bele barve, najverjetneje Audi limuzina ali Mercedes coupe, E ali C. "Policisti zaradi razjasnitev okoliščin prosijo voznika udeleženega v prometni nesreči ali morebitne očividce nesreče, da pokličejo na številko 113 ali na PP Šentjernej 07 373 13 80."

Pijan v ograjo na mejnem prehodu

Včeraj okoli 18. ure je na mejni prehod Metlika na izstop iz Slovenije pripeljal voznik avtomobila nemških registrskih oznak in trčil v betonsko varovalno ograjo ob kontrolnih kabinah. Policisti so zaradi očitnih znakov alkoholiziranost 50-letnemu državljanu Hrvaške odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,73 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo zaradi kršitev privedli v postopek k sodniku za prekrške.

Padel pijan mopedist

Krški policisti so bili nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči pri Drnovem, kjer naj bi padel mopedist. Opravili so ogled in ugotovili, da je 47-letni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, padel in se lažje poškodoval. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trčil v traktor

Nekaj pred 20. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Šentjernejem in Kostanjevico na Krki. Šentjernejski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 49-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v kmetijski traktor, ki ga je vozil 32-letni voznik. Povzročitelju nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Za vozilo so odredili izredni tehnični pregled. Kršitelju so izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.

Napihal in ostal brez avtomobila

Sevniški policisti so v minuli noči med kontrolo prometa v Lončarjevem Dolu ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 47-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Delal bo

V Dolah na območju PP Metlika je v minulih dneh nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Ukradel je motorno žago, kosilnico na nitko in sekiro ter lastnika oškodoval za 400 evrov.

Vlomil v avtomobil

Na parkirnem prostoru v Velikem Gabru je nekaj po 18. uri neznanec vlomil v avtomobil in izmaknil denarnico z gotovino in bančnimi karticami.

Izginil nakit

V naselju Mali Koren na območju Krškega je sinoči med 18. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Preiskal je prostore in ukradel zlat nakit v vrednosti 3.000 evrov.

Sprožil alarm

Na Maistrovi ulici v Novem mestu je okoli 23. ure nekdo skozi vrata skušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Ob sprožitvi alarmne naprave je storilec pobegnil.

Šest ilegalcev

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Preloki izsledili in prijeli šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Državljana Sirije, ki je zaprosil za mednarodno zaščito, so odpeljali v azilni dom, tri državljane Jemna, državljana Sudana in državljana Maroka pa so po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Na podvozju lokomotive v Slovenijo

Policisti PMP Dobova so na železniški postaji na podvozju lokomotive izsledili državljana Sirije in državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

