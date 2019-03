Večina izdelkov ustrezala strogim standardom

7.3.2019 | 15:00

Barbara Jerovšek in dr. Janez Bogataj sta številnim podelila certifikat Dobrote Dolenjske.

Šentrupert - Zavod za trajnostni razvoj (ZTR) Temeniške in Mirnske doline je nedavno ob zaključku projekta Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov pripravil slovesno podelitev certifikatov Dobrote Dolenjske. Strokovna komisija je v dobrem letu ocenila 518 izdelkov in storitev, certifikat in pravico do uporabe te kolektivne blagovne znamke pa je prejelo 455 produktov. Od tega je večina kulinaričnih izdelkov.

Z blagovno znamko Dobrote Dolenjske se ponaša 73 certificiranih ponudnikov z območja zgodovinske Dolenjske oz. nekdanje Spodnje Kranjske, ki jo na severu zamejuje reka Sava, na jugu in vzhodu reka Kolpa in državna meja s Hrvaško, na zahodu pa os Ljubljana–Bloška planota.

Zavod, ki ima sedež v Dragi pri Šentrupertu, je certifikate Dobrote Dolenjske začel podeljevati leta 2014, ko so pripravili prvo ocenjevanje prehranskih izdelkov. Na drugem ocenjevanju, leta 2016, so certifikat prvič podeljevali tudi rokodelskim izdelkom, lani pa so se po besedah vodje projektov in razvoja na ZTR Barbare Jerovšek odločili še nadgraditi to blagovno znamko. V sklopu projekta, ki poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine, partnerji so še občine Šentrupert, Škocjan, Mirna Peč in Zavod Novo Mesto, projekt pa sta z dobrimi 130.000 evri podprla tudi država in Evropski sklad za regionalni razvoj, so potekale številne dejavnosti.

Med drugim so v sodelovanju z avtorjem dr. Janezom Bogatajem izdali Strategijo gastronomije Dolenjske s kulinarično piramido in prvim regionalnim kulinaričnim zemljevidom Okusi Dolenjske, lani poleti so pripravili sedem delavnic, namenjenih dolenjskim ponudnikom, na katerih so predstavili kolektivno blagovno znamko in merila za pridobitev pravice do njene uporabe, izvedli so štiri kulinarične prireditve, s podporo zunanjih strokovnjakov so pripravili tri delavnice, v sklopu katerih so štiri občine razvile kulinarični spominek, v pomoč potrošnikom, ki iščejo lokalne domače izdelke in pridelke, so vzpostavili bazo lokalnih ponudnikov, zasnovali so tudi deset novih turističnih kulinaričnih poti Lokalno in zdravo po Dolenjski, ki vključujejo inovativne ponudnike ter naravno in kulturno dediščino območja. Od septembra lani do februarja letos so izvedli tudi sedem certificiranj v sedmih različnih kategorijah. To so: kulinarični izdelki in pridelki, rokodelski izdelki, jedi in pijače v gostinskih lokalih, kulinarične prireditve, turistični produkti – doživetja, namestitvene kapacitet ter v hiša Dobrote Dolenjske.

Kot poudarjajo v ZRT, je certifikat Dobrote Dolenjske sinonim kakovosti, pristnosti, lokalnosti in trajnosti. Ocenjevanje izdelkov je potekalo pod vodstvom štiričlanske strokovne komisije. Sestavljali so jo trije redni člani, in sicer predsednik dr. Janez Bogataj in člana dr. Tanja Lešnik Štuhec in Franc Jezeršek, četrti član komisije pa je bil glede na področje ocenjevanja različen. Sodelovali so še etnologinja Ivica Križ, oblikovalka Snežana Madić Lešnik, Ilona Stermecki iz turistične agencije Vandrovček, Nejc Pozvek iz Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Mojca Polak iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor ter arhitektka dr. Živa Deu, so sporočili.

»Naša bistvena vrednota in naloga je, da poleg raziskovanja, obujanja in sodobnega razumevanja dolenjske kulinarične, rokodelske in duhovne dediščine promoviramo trajnostno lokalno pridelavo in lokalno potrošnjo, povezujemo odlične dolenjske proizvajalce/ponudnike in trgu ponujamo prvovrstne izdelke dolenjskega porekla. Po naših pravilnikih mora naš certificirani izdelek vsebovati vsaj 70 odstotkov surovin dolenjskega porekla, kar nas uvršča med najbolj zahtevne slovenske kolektivne blagovne znamke. S tako visokim odstotkom lokalnih surovin potrošniku zares zagotavljamo maksimalno identiteto, pristnost in sledljivost izdelkov,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

