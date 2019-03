MO Novo mesto: Letos brez častnega občana ali občanke

7.3.2019 | 12:15

Lani je častni občan MO Novo mesto postal dr. Jože Gričar (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Danes teden bodo novomeški občinski svetniki in svetnice na 4. redni občinski seji med drugim odločali tudi o občinskih nagradah za leto 2018. Kot izhaja iz gradiva, komisija za nagrade in priznanja do roka, ki se je iztekel 11. januarja letos, ni dobila niti enega predloga za podelitev naziva častni občan MO Novo mesto.

Za ostale nagrade so na razpisu prejeli šest predlogov, občinskemu svetu pa bo komisija, ki ji predseduje podžupan Bojan Kekec, predlagala podelitev treh občinskih nagrad, in sicer Nežki Ivanetič za dolgoletno požrtvovalno delo na področju prostovoljstva ter pomemben prispevek k izboljšanju položaja starejših, invalidov in upokojencev (predlagatelj novomeški odbor DeSUS), Danici Rangus za pomembnejše trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju (predlagatelj OŠ Center) in Mariji Jerele za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti in prostovoljstva ter za pomemben prispevek k ohranjanju ljudske pesmi (predlagatelj Alojz Bojanc).

Po predlogu komisije bo za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti in izviren pristop k umetniški dokumentarni publicistiki Trdinovo nagrado prejel Samo Kralj (predlagatelj Društvo Novo mesto).

Grb MO Novo mesto bo, v kolikor bo s predlogom soglašal občinski svet, šel v roke Frančiški Vovk, in sicer za dolgoletna prizadevanja in uspehe na področju planinstva in prostovoljstva (Krajevna skupnost Majde Šilc).

MO Novo mesto občinski praznik obeležuje 7. aprila, ko so bile Novemu mestu podeljene mestne pravice.

M. M.