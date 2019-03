Zlati šahist in zlati pevci pri županu

7.3.2019 | 14:00

Vid Dobrovoljc s predsednikom Šahovskega društva Krka Novo mesto Robert Rudman pri županu Gregorju Macedoniju. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Novomeški župan je včeraj na rotovžu sprejel odličnega šahista, štirikratnega državnega prvaka Vida Dobrovljca in predstavnike Mešanega pevskega zbora Pomlad, ki je na lanskem mednarodnem tekmovanju Venezia in musica v Italiji v konkurenci zborov iz osmih držav prejel dvakrat zlato priznanje in nagrado za najboljšo izvedbo ter dosegel še zmago v folklorni kategoriji.

Vid Dobrovoljc igra šah od svojega četrtega leta, v lanski sezoni pa je številne uspehe dopolnil s štirimi naslovi državnega prvaka, in sicer v kategoriji posamičnega prvenstva dijakov srednjih šol, posamičnega pospešenega prvenstva mladincev do osemnajst let in mladincev absolutno do dvajset let ter na posamičnem državnem prvenstvu v standardnem šahu mladincev absolutno do dvajset let, s čimer si je odprl pot na svetovno prvenstvo v Indiji oktobra letos, so sporočili iz novomeške občine.

Kot je povedal predsednik Šahovskega društva Krka Novo mesto Robert Rudman, ki je spremljal Vida, bo nastop v domovini šaha za mladega šahista čudovita nagrada ob zaključku mladinske kariere, še posebno pa ga veseli dejstvo, da je Vid vzornik tudi ostalim članom v društvu. V lanski sezoni so bili namreč člani zelo uspešni in dosegli kar sedemindvajset medalj na državnih prvenstvih, od tega osem zlatih.

Dejavni Pomladniki

Predstavniki MePZ Pomlad na rotovžu (Foto: MO NM)

MePZ Pomlad je v minuli sezoni bil dejavnem tudi v lokalnem okolju, med drugim so sodelovali na reviji mešanih pevskih zborov v Šentjerneju, se odzvali povabilu Dolenjskih lekarn in jim popestrili večer ob štirideseti obletnici delovanja, pripravili dva koncerta iz koncertnega cikla Pesem povezuje in skupaj z gostujočimi novomeškimi glasbeniki in knjigarno Goga na gradu Grm uspešno izvedli slovensko popevko PoPmlad. Z veseljem so se odzvali tudi povabilu ob proslavi 120. letnice rojstva Leona Štuklja, so povzeli na občini.

Pomladniki bodo aktivni tudi letos, marca so že sodelovali na tradicionalni prireditvi Rotary kluba Novo mesto, na kateri so zbirali denar za podelitev štipendij dijakom iz socialno ogroženih družin naše regije, v sklopu dnevov Slovenije pa bodo nastopili tudi na 50. prazniku mimoz v Herceg Novem. Pripravljajo tudi ostale redne koncerte, posebej pa se veselijo organizacije festivala gospel glasbe, ki bo predvidoma oktobra v Novem mestu.

M. Ž.