Podelili priznanja Civilne zaščite

7.3.2019 | 16:30

Kočevju - V športni dvorani v Kočevju je včeraj potekala prireditev ob dnevu Civilne zaščite, ki jo je ponovno po nekaj letih v Kočevju pripravil štab Civilne zaščite za ljubljansko regijo. Na regijski slovesnosti so ob kulturnem programu in nagovorih na čelu s slavnostnim govornikom generalnim direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje Darkom Butom podelili tudi letošnja priznanja Civilne zaščite.

Letos so podelili skupno 35 priznanj Civilne zaščite in sicer: 16 bronastih, 15 srebrnih in 3 zlate znake ter eno priznanje za posebne zasluge. Med prejemniki zlatih znakov sta bila tudi poveljnik Gasilske zveze Ribnica Janez Puželj in član štaba Civilne zaščite Kočevje Primož Ogorelec, na Kočevsko pa je šla tudi plaketa CZ. Plaketo je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Koprivnik.

V kulturnem programu so nastopili: otroški pevski zbor Piki Jakob, Pihalni orkester Kočevje – 1927 in pevka Urška Baković.

M. L.-S.

