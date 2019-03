Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino Novemu mestu

7.3.2019 | 18:00

Najbolj prodorna občina Slovenije 2019 - Novo mesto

Regijske zmagovalke Zlati kamen 2019

Finalisti Zlati kamen 2019

Ljubljana - Mestna občina Novo mesto je danes prejela nagrado Zlati kamen 2019 za razvojno najbolj prodorno občino v Sloveniji. Prevzel jo je župan Gregor Macedoni, zbrane pa je na podeltivi nagovoril tudi predsednik vlade Marjan Šarec. To nagrado podeljujejo od leta 2012, dosedanje zmagovalke so bile: Kočevje (2018), Podčetrtek (2017), Ljubljana (2016), Šentrupert (2015), Škofja Loka (2014), Postojna (2013) in Idrija (2012).

V slovensko ISSO raziskavo je vključenih več kot šestdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki merijo razvojni napredek slovenskih občin na osmih področjih: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave.

"V ospredju so bile letos »Občine prihodnosti« – za doseganje razvojnih prebojev bodo morale občine slediti hitrim spremembam in napredku ter se jim prilagajati. V mnogih slovenskih občinah so preboji že dobro vidni – pametna mesta, energetsko učinkovite rešitve, zagotavljanje vključenosti vseh občanov v odločanje in skrb za zdravje ljudi – to je le nekaj primerov dobrih praks, ki smo jim lahko prisluhnili. Da pa je vse to mogoče, je potrebno dobro izkoriščanje finančnih priložnosti s povezovanji in črpanjem evropskih sredstev," so sporočili organizatorji izbora.

In kako so letos pretresli 212 občin in izbrali 12 finalistk? Prvi in najzahtevnejši korak je predstavljal pregled glavnih razvojnih dokumentov slovenskih občin, sledil je izračun indeksa razvojne uspešnosti, nekoliko večji poudarek so letos dali kulturi, ki predstavlja rdečo nit izbora.

Kandidatke 2019 so bile: Pivka, Radovljica, Žiri, Novo mesto, Črnomelj, Trebnje, Šmarje pri Jelšah, Črna na Koroškem, Zreče, Grad, Ormož in Ptuj.

Zakaj je Mestna občina Novo mesto tokrat najbolj razvojno prodorna občina?

"Ni skrivnost, da je Novo mesto slovenska izvozna lokomotiva in da ima za slovenske razmere izjemno razvito gospodarstvo. Prav tako drži, da je dolenjska metropola ena od slovenskih osrednjih kulturnih središč z bogato tradicijo in živahnim dogajanjem. Če za trenutek odmislimo živahnost gospodarstva, je bilo Novo mesto nedolgo nazaj razvojno zaspan kraj z neizkoriščenimi potenciali. Znamenja preobrata so se pričela kazati z novim vodstvom na čelu mestne občine, danes pa lahko z gotovostjo zatrdimo, da je preobrat tu. Novo mesto je najbolj napredovalo med vsemi mestnimi občinami v zadnjih petih letih – svojo uvrstitev glede na sestavljeni indeks ISSO je izboljšalo za 22 mest.

Novo mesto ob tem postaja tudi eno najbolj sodobno upravljanih občin pri nas. To upravljanje daje na eni strani velik poudarek na elemente kot so trajnostni in socialno občutljivi razvoj, na drugi pa uporaba tehnologij ti. pametnega mesta. Novo mesto se lahko pohvali z novo univerzo in s prenovljenim velodromom, okrog katerega nastaja sodoben športni center.

Glede na kazalnike v ISSO raziskavi, povezane s kulturo, se Novo mesto uvršča zelo visoko, a predvsem je pomembno, kako kulturo v mestu razumejo. Uspešne posameznike so v Novem mestu prepoznali kot pomemben del krajevne kulturne identitete in ob tem močno ozavestili vlogo odličnosti. Na ta način so kulturo povezali z ustvarjalnostjo in jo, brez velikih besed, umestili kot središčni moment krajevnega razvoja.

Takšna razvojna paradigma je pri nas dokaj redka – Novo mesto je v osredje postavilo ustvarjalnost, talent in odličnost. To je pozitivni duh in samo tak pozitivni duh vodi do resničnih sprememb na bolje. To je zgled za vso Slovenijo in razlog, da je Mestna občina Novo mesto prejemnica nagrade Zlati kamen," piše v obrazložitvi.

Regijske zmagovalke nagrade Zlati kamen 2019 so:

• Zahodna Slovenija: Občina Pivka

• Osrednja in jugovzhodna Slovenija: Mestna občina Novo mesto

• Regija od Koroške do Posavja: Občina Šmarje pri Jelšah

• Vzhodna Slovenija: Občina Grad

Zlati kamen je skupni projekt podjetij SBR in Planet GV

