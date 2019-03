Prometna nesreča na avtocesti; našel mino, bombi in pehotno strelivo

7.3.2019 | 18:55

Foto: arhiv DL

Danes okoli 9. ure je na avtocesti pri priključku Dobruška vas—Kronovo, smer Ljubljana, prišlo do trčenja dveh osebnih vozil, pri čemer se je poškodovala ena oseba, so sporočili iz novomeškega centra za obveščanje. Gasilci GRC Novo mesto so požarno in prometno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli razlite tekočine, očistili cestišče in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovanega oskrbeli in pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci Darsa so poskrbeli za prometno signalizacijo in odstranili vozila iz cestišča.

Ob 13.24 je v naselju Gornji Lenart na območju Brežic občan v gozdu našel minometno mino kalibra 50 mm, dve letalski bombi kalibra 51 mm in štiri kose pehotnega streliva, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarne najdbe odstranila in do uničenja varno uskladiščila.

Razlilo se je gorivo

Ob 13.49 je na cesti Novo mesto-Metlika, od Belokranjske ceste v Novem mestu do naselja Dolnja Težka Voda, prišlo do razlitja pogonskega goriva na dolžini približno 500 metrov. Gasilci GRC Novo mesto so madež posuli z vpojnim sredstvom ter očistili in oprali cestišče. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec cestnega podjetja.

V naravi gorelo kot za stavo

Danes so imeli gasilci spet polne roke dela zaradi požarov v naravi. Dopoldne ob 10.51 sta v Sevnici ob železniški progi goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Sevnica so požar na površini okoli 400 kvadratnih metrih pogasili in pregledali okolico.

Ob 12.48 so v naselju Razbor na območju sevniške občine na težko dostopnem terenu v gozdu goreli suho listje, podrast ter manjša in suha drevesa. Gasilci PGD Sevnica, Breg, Loka pri Zidanem Mostu in Boštanj so požar na površini okoli štiri hektarje pogasili. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Breg.

Ob 16.11 je v bližini naselja Hudeje v trebanjski občini gorela suha trava ob robu gozda. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so omejili in pogasili požar na površini približno 400 kvadratnih metrov.

Ob 16.57 sta ob cesti Prevole - Žvirče na območju občine Žužemberk gorela podrast na površini približno 300 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Žužemberk in Hinje.

Ob 17.06 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela trava in grmičevje na površini približno 1.500 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so omejili in pogasili požar.

Ob 17.47 sta ponovno zagoreli trava in podrast v bližini naselja Hudeje. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Račje selo.

J. A.