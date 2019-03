KZ Krka prosi: Parkirajte na Sevnem!

8.3.2019 | 07:45

Od danes pa vse do nedelje lahko v Novem mestu pričakujemo gnečo v prometu, še posebej okoli Qlandie. (Foto: BDG, arhiv)

Novo mesto - Tridnevni zadružni Gregorjev sejem, ki se začne danes ob 9. uri, bo letos zadnjič pri nakupovalnem centru Qlandia. Uradno ga bo ob 11. uri odprl predsednik države Borut Pahor. Potekal bo vse do nedelje popoldne, na njem pa se bo na 20.000 kv. metrih razstavnih površin predstavljalo nekaj manj kot 200 ponudnikov kmetijske mehanizacije, opreme in strojev ter izdelkov za dom in vrt.

Organizator, KZ Krka, tudi letos pričakuje več kot 22.000 obiskovalcev, zato vse naproša, naj upoštevajo redarje in smerokaze. Če je le možno, naj parkirajo pri Kmetijski šoli Grm v Sevnem, od koder so organizirali redno avtobusno povezavo do sejma.

B. D. G.