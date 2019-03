Vojaški padalci nad Posavjem

Cerklje ob Krki - Slovenska vojska tudi letos izvaja vojaške vaje v Sloveniji in sodeluje na vojaških vajah v tujini. Tako nastopa skupaj z drugimi članicami Zavezništva. Vaje, ki bodo tako potekale v Sloveniji, bodo organizirali na vadbiščih Slovenske vojske in tudi zunaj teh.

Od začetka marca do začetka junija potekajo z vmesnimi prekinitvami vojaške vaje tudi na našem območju. Glavnina tukajšnjih vojaških dejavnosti bo tako v brežiški in krški občini na območju letališča Cerklje ob Krki, Cirnika, Gaja, Gorice, Gazic in Breg, in to v obdobjih od 22. marca do 3. aprila, od 10. maja do 22. maja in od 2. junija do 10. junija.

Vaje bodo pretežno zračno-desantne in letalske, kar pomeni veliko padalcev in manevrskih dejavnosti na omenjenem območju. Na cestah od avtoceste proti vojašnici in v okolici vojašnice bodo tudi vojaška vozila, a ne bo kolon in tudi ne težjih vozil, tako da udeleženci vaj ne bodo občutneje motili ostalega prometa, je med drugim pojasnil poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Miha Škerbinc na včerajšnji novinarski konferenci na Letališču Cerklje ob Krki.

Letošnje vaje je Slovenska vojska sinoči predstavila tudi predstavnikom občine Brežice ter krajevnih skupnosti v brežiški občini, v katerih bodo potekale vojaške dejavnosti.

Predstavniki krajevnih skupnosti so v razpravi zastavili več vprašanj. Kako bodo potekali prevozi vojaške opreme po lokalnih in občinskih cestah, ali bodo te ceste vzdržale morebitne velike osne obremenitve? Ali bodo organizatorji vaje zagotovili zadostno požarno varnost? Kje bodo nastanjeni vojaki? Ali v okviru vaj predvidevajo tudi povračila za morebitno nastalo civilno škodo, je med drugim zanimalo predstavnike lokalne skupnosti.

