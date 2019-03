Gorelo na Muhaberju; sonce privabilo kačo

8.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.31 uri je v ulici Muhaber v Novem mestu zagorelo zapuščeno gospodarsko poslopje. Požar na objektu so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Objekt velikosti 12x6 metrov je skoraj v celoti uničen. Gasilcem je uspelo pred ognjem obvarovati bližnjo starejšo stanovanjsko hišo. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto. Gasilci PGD Kamence so ostali na gasilski straži.

Ob 15.31 je v naselju Karlovica, občina Velike Lašče, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Karlovica, Velike Lašče, Dolenje Retje, Dvorska vas, Rob, Škrlovica, Turjak in Veliki Osolnik so požar pogasili, odstranili goreče dele in s folijo prekrili približno 150 kvadratnih metrov poškodovanega ostrešja.

Ni oddiha za gasilce

Oob 17.51 je v bližini ulice Sela v Straži gorela suha trava ob železniški progi. Gasilci PGD Dolenja Straža so požar na površini približno 1000 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 19.27 je na Mirnopeški cesti, pri odcepu za Kuzarjev Kal, v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini približno 100 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.15 je v bližini naselja Hudeje, občina Trebnje, gorela suha trava in podrast ob robu gozda. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so omejili in pogasili požar na površini približno 40 kvadratnih metrov.

Ob 21.26 je v Šmihelu v Novem mestu, ob robu gozda, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Šmihel so požar na površini približno 500 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 22.05 je v Šmihelu v Novem mestu, pri železniškem prehodu, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Šmihel so požar na površini približno 25 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 22.33 je na Mirnopeški cesti, pri Elektru, v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini približno 100 kvadratnih metrov pogasili.

Minulo noč ob 00.10 je na Belokranjski cesti v Črnomlju gorela brežina pri železniškem nadvozu. Gasilci PGD Črnomelj so ogenj pogasili. Zgorelo je približno 500 kvadratnih metrov suhe trave, grmovja in podrasti. O požaru so obveščeni policisti PP Črnomelj.

Včeraj ob 15.10 sta v Kočevju ob kočevskem jezeru goreli trava in podrast ter dve drevesi. Gasilci PGD Šalka vas in Kočevje so požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili.

Pa še dimniški požar

Ob 9.03 so na Omerzovi ulici v Dolgi vasi, občina Kočevje, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje in Dolga vas so nadzorovali dogorevanje saj in počakali dimnikarsko službo.

Delovna nesreča

Ob 9.10 je v Lepovčah v Ribnici delavec padel z višine in se poškodoval. Reševalci NMP Ribnica so ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Kača na terasi

Ob 18.09 so na Cesti krških žrtev v Krškem na terasi opazili kačo. Gasilci PGE Krško so kačo ujeli in izpustili v naravno okolje.

Gasilci odklenili stanovanje

Ob 17.58 so v naselju Pluska, občina Trebnje, gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta. Na kraju so bili prisotni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 8.00 in 14.00 uro na območju TP Štatenberg, TP Bogneča vas in TP Roje Trebelno.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA 1964, TP PLANINA 1959;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE, TP GOR. SUHOR;

- od 11.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, TP DOLE PRI JUGORJU, TP DRAGE ME, TP MFE PLUT-JUGORJE, TP JUGORJE, TP ŠKEMLJEVEC;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRSTOVEC 1993.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARE ŽAGE;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI V.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M. PEČ na izvodu DOLENJA VAS;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ODRGA na izvodu KUKENBERK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Raka šola- izvod Blatnik danes med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP Kostanjevica otok - izvod ulica talcev desno smer klavnica pa med 12:00 in 13:30 uro.

