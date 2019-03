Hribar: »Ne želim koalicije in opozicije«

Župan Marjan Hribar je pred sejo za nedavni okrogli jubilej voščil svetniku Aleksandru Pavliču.

Šmarješke Toplice - Na zadnji občinski seji so svetniki določali sestavo delovnih teles in komisij občine. V glavnem je šlo brez težav, saj ima novi župan Marjan Hribar v 11-članskem občinskem svetu podporo večine, to je šestih svetnikov.

A nekateri predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ), ki ji predseduje Toni Bobič, so bili tudi spremenjeni. »Komisija je zasedala 18. februarja, pregledala predloge in se odločila,« je dejal Bobič pred glasovanjem.

»Po izboru komisij je videti, da se je oblikovala koalicija in opozicija. Čudi me, da v ožji izbor niso prišli tudi moji predlogi,« je v razpravi dejal dolgoletni svetnik Aleksander Pavlič, v prejšnjem mandatu podžupan. Tudi Branko Zoran je menil, da je predlagana sestava marsikje enostranska, »v skoraj vseh odborih so vaši predsedniki. Če hočemo delati dobro, se moramo prepletati, tako koalicija kot opozicija.«

Župan Hribar je pozdravil takšno razmišljanje: »Volitve so mimo, začnimo delati, vseh aktivnosti bo ogromno. Ta poziv zato podpiram. Jasno pa povem, da ne želim nobene koalicije in opozicije.«

Več o dogajanju v tiskani izdaji Dolenjskega lista, na tem mestu povejmo le sestavo odborov in komisij.

Imena so znana

Odbor za razvoj: predsednik Gašper Gregorčič, namestnik Jože Podlogar, člani Franc Anderlič, Pavel Zupančič, Ladislav Prešeren, Ivan Bobnar in Franc Lušina; Odbor za proračun in finance: predsednik Toni Bobič, namestnik Tomaž Ajdnik, člani Bojan Prešeren, Majda Lah in Rafael Zupan; Odbor za družbene dejavnosti: predsednik Branko Zoran, namestnik Tomaž Ajdnik, člani pa Gašper Gregorčič, Andreja Barbo in Peter Anton Gorenc; Nadzorni odbor občine: Maja Beg, Alenka Pajk in Peter Selak; Komisija za statut in poslovnik občinskega sveta: predsednik Ladislav Prešeren, namestnik Dušan Udovč, člani Jože Podlogar, Franc Anderlič in Branko Zoran; Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: Mojca Gorenc Ban, Andrej Karlič, Andrej Kraševec, Dušan Udovč in Tomaž Ramovš; Komisija za priznanja in nagrade občine: predsednik Mirko Perše, namestnik Bojan Prešeren, član pa Jože Podlogar.

Občinski svet je na predlog KVIAZ-a sprejel tudi dva člana uredniškega odbora občinskega glasila Razgledi iz vrst svetnikov, to sta Tone Bobič in Mirko Perše. Za ostale člane postopek še poteka.

Besedilo in foto: L. Markelj

