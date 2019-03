Ukradli šivalni stroj, pa tudi orodje iz tovornega vozila in izložbe; prijeli tihotapca migrantov

8.3.2019 | 10:30

Foto: arhiv DL

V Črmošnjicah pri Stopičah je v noči na četrtek nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel starejši šivalni stroj. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 600 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Šegovi ulici v Novem mestu je popoldne neznanec vlomil v tovorno vozilo in izmaknil motorno žago, kotni brusilnik in vrtalnik. Lastnika je oškodoval za 900 evrov.

V Kočevju so neznanci vlomili v trgovino in iz izložbe vzeli vrtalni stroj in električno motorno žago.

Tihotapila Iračane

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli dva "sprovajalca" in šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Policijske postaje Metlika. Državljana Sirije z urejenim statusom v Nemčiji sta tujce v notranjost države nameravala prepeljati z avtomobiloma slovenskih registrskih oznak. Državljanoma Sirije so odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s šestimi državljani Iraka pa še niso zaključeni.

Velik naval prebežnikov

Včeraj so pri nezakonitih prehodih državne meje policisti prijeli še več tujcev. Črnomaljski policisti dva državljana Maroka, ki sta mejo prestopila na območju Prelesja, novomeški pri Vinji vasi tri državljane Sirije in državljana Palestine, ki so mejo prestopili na območju Gorjancev, brežiški policisti pri Slovenski vasi državljana Bosne in Hercegovine, na Čatežu ob Savi pa še dva državljana Irana. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

J. A.