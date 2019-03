Hrovat: Na pogorišču najverjetneje montažni objekt

Tone Hrovat

Najprej je pooblaščeno podjetje odpeljalo pločevino, ki je nekdaj predstavljala streho.

Dijaki prvega in drugega letnika programa pomočnik v biotehniki in oskrbi: Robi, Martire, Eva, Donita in Jan.

V Centru biotehnike in turizma Grm v Sevnem pri Novem mestu so se včeraj lotili pospravljanja posledic požara, ki je 19. februarja zaradi samovžiga delovnega stroja zajel objekt, kjer so imeli delavnice za praktični pouk, skladišče in laboratorij, je za Dolenjski list potrdil direktor Tone Hrovat.

Po oceni direktorja je škode vsaj za poldrugi milijon evrov.

"Najprej smo odstranili pločevino okoli šole, danes bodo objekt še enkrat pogledali predstavniki zavarovalnice, da bodo ocenili škodo na opremi," je dodal. Ko bo zavarovalnica zaključila z delom, bodo odstranili celotno pogorišče.

Glede na to, da so izgubili kar nekaj delavnic, zdaj praktični pouk začasno izvajajo v veliki jahalnici, v ta namen pa urejajo tudi druge prostore. Hrovat je omenil, da je imel doma tudi sam izkušnjo, ko je zaradi samovžiga zagorel traktor, a so imeli srečo, da so ga hitro pogasili.

Sicer so na šoli optimistični. "Če bo po sreči, računamo, da bomo do jeseni na istem mestu postavili nov objekt. Trenutno pogovori tečejo v smer, da bi bil montažen, kar bi bilo najhitreje, najceneje, pa tudi varno," nam je zaupal Hrovat.

Ko smo nekaj dni po požaru, ko so se dijaki ravno vrnili v šolske klopi po počitnicah, obiskali šolo (daljši zapis smo objavili v prejšnji številki tiskanega Dolenjskega lista), so gimnazijci povedali, da oni v objektu, ki je gorel, niso imeli pouka, zato ne čutijo posledic nesrečnega dogodka, povsem drugačno zgodbo pa je povedala skupinica dijakov prvega in drugega letnika programa pomočnik v biotehniki in oskrbi.

"Danes namesto pouka v učilnicah, ki so uničene, nekateri delamo okoli šole, nekateri so v sadovnjaku," so povedali. Za požar so izvedeli z družbenih omrežij in na spletnih straneh medijev.

"To je bila katastrofa. Strah nas je bilo, da je pogorela vsa šola. V tistih učilnicah smo imeli praktični pouk," so pojasnili in na koncu namignili, da so vendarle upali, da bodo zaradi požara imeli kakšen dan več počitnic. To se seveda ni zgodilo.

