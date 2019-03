Gregorjev sejem v soboto tudi na Veseli Gori

8.3.2019 | 11:00

Utrinek z lanskoletnega sejma (Foto: R. N., arhiv DL)

Vesela Gora - Gregorjev sejem na Veseli Gori pri Šentrupertu se ponaša z več kot 200-letno tradicijo. Zadnja leta je nad njim bedelo Etno družabno društvo Draga, a letos so se odločili, da organizacijo prepustijo drugim. Nekateri so se zbali, da bo sejem zaradi tega zamrl, a to se ne bo zgodilo. Sejem, ki ga pripravljajo v soboto, bo tudi letos še kako živ.

Organizacijo je ob podpori tamkajšnjih vaščanov prevzelo Kulturno-umetniško društvo Klati vitez. Kot je dejal predsednik društva Janez Kvaternik Kamniški, se bo sejem začel že ob 7. uri zjutraj, trajal pa naj bi nekje do 14. ure. »Želimo si sicer, da bi se ljudje čim dlje zadržali na Veseli Gori. Ob 9. uri bo sveta maša, po njej bo blagoslov potomke mariborske stare trte, poskrbeli pa smo tudi za pester kulturni program,« je dejal.

Prijavljenih je že okoli osemdeset različnih razstavljavcev, zato bo ponudba kar pestra. »Novost letošnjega sejam je tudi ta, da bo pri cerkvi potekala rokodelska tržnica,« je še dodal Janez Kvaternik Kamniški in poudaril, da so jim pri organizaciji precej pomagali tudi domači župan Andrej Martin Kostelec in člani Etno družabnega društva Draga, ki so sejem po njihovih besedah organizirali zadnjih pet let.

»Organizacijo smo na pobudo občine prevzeli od Turističnega društva Šentrupert, ki z odstopom takratnega predsednika ni bilo več operativno,« je povedal predsednik društva Draga Robert Jereb in dodal, da so se na zadnjem sestanku odločili, da ga letos ne bodo organizirali, saj je to zanje po njegovih besedah prevelika obremenitev. »Poleg tega menimo, da je dobro, če se prireditelj menjava, saj vsak nov organizator vnese nove ideje in energijo. Tudi naše društvo je namreč v letu 2014 izdalo etnološko brošuro z naslovom Sejem bil je živ, v katerem so opisane celotna zgodovina in prigode z Gregorjevih sejmov.«

Kot smo poročali, se je danes začel tudi tridnevni Gregorjev sejem v Novem mestu.

R. N.