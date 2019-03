Tobelija plesala tudi v Novem mestu

8.3.2019 | 13:00

Maša Knez Kagao, Rosana Hribar in Urša Rupnik v predstavi Tobelija (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je na odru Trdinove dvorane Kulturnega centra Janeza Trdine s plesno predstavo Tobelija v svojem rodnem Novem mestu predstavila Prešernova nagrajenka, plesalka Rosana Hribar.

Tobelija je plesna predstava o ženskah, ki so preveč ljubile istega moškega. Gre za predstavo, ki jo je Hribarjeva, ki v njej nastopa kot avtorica in plesalka, naredila po motivih drame črnogorskega dramatika Ljubomirja Đurkovića. Tobelije so po starem običaju ženske, ki ob izgubi moškega, glave družine, gospodarja, ker v družini ni drugih moških, prevzamejo njegovo mesto. Soavtor in režiser predstave, ki je nastala pod okriljem Plesnega teatra Ljubljana, je Nick Upper, poleg Hribarjeve pa v njej plešeta Maša Knez Kagao in Urša Rupnik.

I. V.

