Žužemberk ima podžupana, Dvoru pa se obeta bankomat

8.3.2019 | 14:25

Žužemberški podžupan je postal Rok Zupančič. (Foto: B. B.)

Župan Jože Papež bo v teh dneh imenoval tudi novega direktorja občinske uprave. (Foto: B. B.)

Žužemberk - Žužemberški občinski svet je na sinočnji seji potrdil predlog proračuna za letos, ki predvideva za dobrih 10 milijonov evrov javne porabe. V primerjavi z osnutkom, ki so ga obravnavali na prejšnji seji, se proračun ni bistveno spremenil, so pa v njem, kot je povedal župan Jože Papež, upoštevali tudi znaten del predlogov in pripomb svetnikov.

Svetniki so v prvi obravnavi potrdili tudi odlok o turistični in promocijski taksi, ki se bo po sprejetju odloka z 1,15 evra na nočitev povečala na 1,5 evra. Dušan Papež (LRSH) je v razpravi opozoril, da bi bil potreben večji nadzor nad zaračunavanjem in odvajanjem pobrane takse, saj ocenjuje, da nekateri sobodajalci tega ne počno ravno vestno. Da je stanje na tem področju precej neurejeno se je strinjal tudi župan, ki je Papeža – ta je lastnik Gostilne Krc na Hribu pri Hinjah - ob tem pohvalil, da je gostinec z daleč največ plačane turistične takse v občini. Lani se je žužemberška občinsko blagajno sicer steklo 2775 evrov turistične takse.

Svet je potrdil tudi nove cene pomoči na domu, ki bodo veljale od aprila, nov pa bo tudi izvajalec storitve. CSD Dolenjska in Bela krajina teh storitev namreč ne bo več izvajal, zato je občina na razpisu izbrala zavod Jutro iz Kočevja, ki je bil v resnici tudi edini prijavitelj. Pomoč na domu v občini trenutno izvajata dve delavki, Mateja Novak (NSi) pa je poudarili, da bi nujno potrebovali še tretjo, saj je potreb vse več, tako da mnogi sploh ne morejo uporabljati te storitve.

Ob koncu seje je župan svetnike seznanil tudi z nekaterimi aktualnimi temami. Kot je dejal, bo Delavska hranilnica na Dvoru v kratkem postavila bankomat, zapleta pa se s trgovskim centrom, kjer se je kot kaže pojavil še en interesent za nakup Mercatorjevega zemljišča, na katerem bi rad novo trgovino postavil Spar. »Zemljišče bi menda rad kupil konkurenčni trgovec, ki si ne želi, da bi dobili trgovski center, ki pa ga Žužemberk nujno potrebuje, zato bom vložil vse napore, da bo temeljni kamen položen še letos,« je poudaril župan.

Tudi pri projektu obnove Lončarije na Dvoru ne teče vse gladko, saj je bila podana pritožba na gradbeno dovoljenje, kar bi po besedah župana lahko ogrozilo izvedbo 2 milijona evrov vrednega projekta, ki ga vodi ministrstvo za kulturo.

Bolje kaže z nadaljevanjem obnove ceste skozi Dvor, ki naj bi se začela poleti, začenjajo se tudi postopki za ureditev zasilnega izhoda in stopnic v kulturnem domu na Dvoru, župan pa je svetnike seznanil tudi z odločitvijo, da se bo občina urejanja regijskega gasilskega poligona lotila v dveh fazah.

Na koncu je župan še povedal, da je za podžupana imenoval svetnika Roka Zupančiča (Lista mladih Suhe krajine). »Izbral sem ga, ker je mlad, sposoben in politično neobremenjen,« je svojo odločitev pojasnil župan in dodal, da bo Zupančič konkretne zadolžitve dobil v prihodnjih dneh.

Povsem ob koncu seje so predstavniki družine Andreev predstavili tudi svoje načrte za razvoj Turistične kmetije Vesela vas, ki so jo kupili pred približno dvema letoma. Zdaj je to Turistični kompleks Gozd, na posestvu pa naj bi v kratkem začeli graditi 17 prestižnih turističnih bungalovov.

Boris Blaić

