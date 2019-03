25. Gregorjev sejem odprl predsednik Pahor

8.3.2019 | 15:30

Slavnostni govornik na otvoritvi predsednik Borut Pahor in direktor KZ Krka Anton Prus ob podelitvi nagrad najboljšim na likovnem natečaju

Novo mesto - Tradicionalni zadružni Gregorjev sejem, ki je letos že 25. po vrsti, tudi letos, tako kot lani, poteka pri nakupovalnem centru Qlandia v Novem mestu. Tridnevno dogajanje se je začelo danes ob 9. uri, uradno pa je sejem ob 11. uri odprl predsednik države Borut Pahor.

Pahor je v otvoritvenem govoru poudaril, da je prvič na tem sejmu, medtem ko je bil na kmetijskem sejmu v Komendi že večkrat. Ker je vodilna tema letošnjega sejma Zemlja – naša preteklost in naša sedanjost, je Pahor med drugim dejal: »Zemlja nas določa. Vse, ne le tiste, ki od nje živijo; daje nam značaj, identiteto, daje nam več kot le hrano, daje nam dušo.«

Za mnoge je zanimiva kmetijska mehanizacija, stroji in oprema.

Udeležence otvoritvene prireditve so nagovorili še novomeški župan Gregor Macedoni, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cveto Zupančič. Na sejmu so postavili tudi razstavo likovnih del šolskih in vrtčevskih otrok, ki so sodelovali na nagradnem likovnem natečaju. Najboljšim mladim ustvarjalcem je priznanja podelil predsednik države. Dve šoli sta prejeli za nagrado brezplačen avtobusni prevoz na sejem, pa tudi sicer je organizatorka sejma KZ Krka danes vsem šolam in vrtcem omogočila brezplačen vstop.

Kot smo že napovedali, se bo še vse do nedelje zvečer na 20.000 kv. metrih razstavnih površin predstavljalo nekaj manj kot 200 ponudnikov kmetijske mehanizacije ter opreme in strojev za dom in vrt. Sejem je priložnost, da se predstavi tudi KZ Krka, pa tudi nasploh dolenjsko in slovensko kmetijstvo, ponudniki domačih dobrot, obrtniških izdelkov in drugega blaga.

Na sejmu se s svojo stojnico predstavlja tudi naš regionalni tednik Dolenjski list.

Ta vikend se na sejmu obeta pester spremljevalni program, ki je danes namenjen bolj otrokom, jutri pa kulinariki s kuhinjo v živo in predavanjem za vrtičkarje. Vse tri dni bodo s prizorišča odmevale tudi viže narodno-zabavnih ansamblov.

Vodja Gregorjevega sejma Robert Tomazin je optimističen glede obiska sejma: »V treh sejemskih dneh pričakujemo rekorden obisk obiskovalcev, saj smo storili vse, da z odlično organizacijo poskrbimo za zadovoljstvo obiskovalcev in razstavljavcev.«

KZ Krka, kot eden izmed ključnih povezovalcev pridelovalcev na Dolenjskem, ki povezuje 259 članov, je lani aktivno izvajala načrt finančne in poslovne sanacije zadruge. Kot je že pred sejmom povedal direktor zadruge Anton Prus, so cilje poslovne sanacije izpolnili več kot 95-odstotno. To vključuje tudi zaprtje nekaterih enot (Graben, Škocjan, Dragatuš), kadrovsko konsolidacijo (trenutno je 92 zaposlenih, 1. januarja lani pa 136 oz. 42 manj) in čiščenje nedonosnih ali manj donosnih programov.

»Poslovno leto 2018 smo sicer zaključili z izgubo, vendar je ta manjša za približno 25 odst. v primerjavi z rezultatom tekočega poslovanja v letu 2017. Trenutno stanje zapadlih obveznosti je daleč najnižje v zadnjih 10 letih,« pravi direktor in dodaja, da je ključni cilj v letu 2019 pozitivno poslovanje, za kar pa so ključni pogoj likvidnostna sredstva, ki jih zadrugi lahko zagotovijo le banke.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

