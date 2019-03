Trčila tri osebna vozila

8.3.2019 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 15.53 so na cesti Novo mesto—Metlika v bližini naselja Vinja vas v občini Novo mesto trčila tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebo do reševalnega vozila, zajezili oljni madež in ga očistili ter usmerjali promet. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorelo ostrešje hiše

Danes dopoldne ob 11.48 je v Črneče vasi v občini Kostanjevica na Krki zagorelo v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Kostanjevica na Krki, Prekopa, Podbočje, Leskovec in PGE Krško, ki so požar na ostrešju pogasili, pregledali prostore, odstranili del uničene kovinske kritine in preventivno pokrili streho s folijo.

Zakaj ni bilo elektrike

Danes ob 9.10 je zaradi napake na daljnovodu in posledično izpada 16 transformatorskih postaj prišlo do prekinitev oskrbe z električno energijo na območju občine Semič. Delavci Elektra Ljubljana so napako odpravili do 10. ure.

Gorela suha trava in podrast

Danes ob 14.59 je v bližini naselja Hudeje v občini Trebnje gorela suha trava in podrast ob robu gozda. Gasilci PGD Trebnje so omejili in pogasili požar na površini približno 400 kvadratnih metrov.

L. M.