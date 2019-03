Gorele saje ter trava in podrast

9.3.2019 | 08:00

Malo po polnoči so v naselju Blatnik pri Črmošnjicah, občina Semič gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Semič in Kot Brezje so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik, pregledali okolico dimnika ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja. V pripravljenosti za pomoč so bili gasilci PGD Črmošnjice. O dogodku so bili obveščeni policisti in dežurni delavec elektro podjetja.

Včeraj okoli 18. ure sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu na dveh lokacijah goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 18.47 je v Šalki vasi, občina Kočevje, zagorela trava. Gasilci PGD Šalka vas so požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov pogasili.

B. B.