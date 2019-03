Trebanjska zmaga z napako

9.3.2019 | 08:40

Trebanjci so bili sinoči prepričljivo boljši nasprotnik, a so nato v končnici zapravili vse možnosti za preboj v ligo za prvaka. (Foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so krog pred koncem rednega dela pred polnimi domačimi tribunami z 25:22 (16:11) premagali Urbanscape Loko, a so si gostje z golom Šibanca v zadnjih sekundah vseeno zagotovili nadaljevanje v ligi za prvaka, medtem ko Trebanjci te možnosti nimajo več. Škofjeločani, ki imajo na šestem mestu pred Trimom dve točki prednosti, so si nadaljevanje prvenstva v zgornji skupini zagotovili na račun večjega števila golov v gosteh na medsebojnih srečanjih.

Uvod je potekal po željah Trebanjcev. Na krilih čvrste obrambe in razpoloženega vratarja so hitro povedli s 4:1 in 6:3. Ko so v 17. minuti ušli na 9:5, je gostujoči trener Robert Beguš vzel minuto odmora, ki pa ni prinesla preobrata in enako poskušal pet minut kasneje. Neustavljiva sta bila predvsem Uroš Udovič in Anže Dobovičnik, za katera gostje niso našli rešitve v obrambi. Tik pred odmorom je razlika narasla celo na + 6 (16:10).

Škofjeločani so v nadaljevanju zaigrali nekoliko bolje, a zaostanka šestih golov niso mogli nadoknaditi. Trimo je nekaj minut pred koncem ušel na varno razdaljo 25:19, a do konca tekme ni več zadel, gostje pa so s tremi zaporednimi goli prišli do zanje ugodnega izida.

Najboljši strelec domačih je bil s šestimi goli Adam Seferović, pri gostih je s sedmimi zadetki blestel Alen Šibanc.

Trebanjce v zadnjem krogu rednega dela Lige NLB čaka gostovanje pri Dol TKI Hrastniku, Ločani pa bodo doma gostili Koper.

Trimo Trebnje: Brana 12 obramb, Urbič 1 obramba, Hasić; Cvetko 3, Seferović 6, Dobovičnik 5, Matic Kotar, Miha Kotar 1, Marko Kotar 1, Uroš Udovič 5, Klemen Sašek, Jan Redek, Vladimir Bojanić 2, Lan Grbić, Tevž Grandovec, Gal Cirar 2; Trener: Benjamin Teraš.

Urbanscape Loka: Božnar 4 obrambe, Dobaj, Juričan; Vrbinc 1, Šibanc 7 (1), Gartner, Jamnik 5, Matevž Jesenko, Bradeško 1, Mali, Jeseničnik, Pipp 2, Bergant, Aljaž Jesenko 5 (4), Bogdanič-Jenko 1, Marinović; Trener: Robert Beguš.

Koper 2013 - Dobova 36:23 (20:14)

Rokometaši Dobove so bili na gostovanju v Kopru večji del prvega polčasa še enakovredni, nadoknadili so začetni zaostanek in izenačili na 8:8, potem pa je sledila hitra serija domačih za vodstvo s 15:9. Takšen naskok je domačim pomenil lepo osnovo za nadaljevanje, prednosti pa nato niso več spustili iz rok.

* Koper 2013: Haseljić, Kocjančič, Postogna, Makuc, Dolenc, Grzentič, Krečič 4, Matijašević 5, Konjevič 1, Moljk 1, Smolnik 4, Sokolič 3, Zugan 8, Planinc 10 (6), Stopar, Bratkovič.

* Dobova: Leben, Polutnik, Dular, Markušić 3, Rožman 2, Kovacs 1, Humek, Bura 6, Abramović, Mijušković, Krnc, Šušnjara 1, Kunst 2, Sintič 1, Hotko 2, Novak 5 (3).