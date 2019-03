V Črnomlju so se razvajali v mestu

9.3.2019 | 11:00

Številni ljudje so prišli na prireditev Razvajaj se v mestu.

Črnomelj - V črnomaljskem starem mestnem jedru že četrto leto zapored pripravljajo po tri prireditve na leto, s katerimi želijo privabiti v stari del mesta ljudi in ga oživiti. Prvotni namen je sicer bil, da bi se na trgu predstavili predvsem gostinci in trgovci iz mestnega jedra, a se to ni povsem prijelo.

Zato pa je za prireditve večje zanimanje med ostalimi ponudniki. Tako so se včeraj pod večer na Razvajaj se v mestu predstavili kar na 25 stojnicah. Prišli so iz vse Bele krajine in celo z druge strani Gorjancev. Poleg Razvajaj se v mestu, ki je praviloma ob mednarodnem dnevu žena, pripravljajo v oktobru, ob dnevu brez avtomobila Igraj se v mestu, ter v začetku decembra, ko prižgejo praznične lučke, še Zabavaj se v mestu.

Včerajšnja prireditev je bila torej namenjena predvsem razvajanju. Na stojnicah so bili na voljo modni dodatki, tortice in druge sladkarije, palačinke, penina, pivo, darilni program, različne domače dobrote, različni izdelki domače in umetnostne obrti, primerni tudi za darila in še marsikaj. Prvih 300 udeleženk je prejelo tudi darila, ki pa so hitro pošla. Pripravili so kulturno-zabavni program za mame in žene ter koncert glasbene skupine Abba Mia.V kulturnem domu pa so si ljudje lahko ogledali zgodovinsko-komično dramo Najljubša.

Klovnesa Anča Pomaranča, ki je razveseljevala otroke z baloni, pa je zbirala tudi prostovoljne prispevke za svetovalnico za otroke, ki deluje v okviru OŠ Milke Šobar-Nataše v Črnomlju, Metliki in Semiču. Zbrala je 665 evrov, ki sta jih skupaj s črnomaljskim podžupanom Dubravkom Čengijo predala ravnatelju šole Matjažu Bariču.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

