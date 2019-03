FOTO: Ogenj uničil streho in mansardo

9.3.2019 | 10:00

Robert Zagorc

Matej Kuhar

Črneča vas - Včeraj okoli poldneva je zagorelo ostrešje hiše v Črneči vasi, o čemer smo sinoči že poročali. Pozno popoldne, ko smo se oglasili pri Kuharjevih, ki živijo v neposredni bližini lani obnovljenega stražnega stolpa iz 15. stoletja, je bil požar že pogašen, gasilci, vaščani, sorodniki in domači pa so že pospravljali posledice. Streho so ravno pokrivali s folijo. Že na prvi pogled je bilo videti, da je škoda velika.

Hišo so obnovili pred približno desetimi leti in v mansardi je živela Olga Kuhar, v sosednji hiši si je svoj dom uredil sin Matej s soprogo Andrejo.

"Babi je bila dopoldne pri meni na kavi, potem je šla domov in kot vsak dan zakurila centralno. Kmalu sem zaslišala, da nekaj poka in ko sem stopila na balkon, sem videla, da gori polovica strehe na njeni hiši. Istočasno je na svoj balkon prišla babi," se je prvih trenutkov, ko so ugotovili, da gori, spominjala Andreja. Takoj je poklicala gasilce.

"Samo torbico sem zgrabila in tekla ven. Nisem si mislila, da bo tako hudo," je za Dolenjski list povedala Olga. Bila je močno pretresena. "Vse sem imela novo, stanovanje je bilo kot v pravljici," je dodala pod vtisom čustev in pogledovala k hiši.

Sina Mateja takrat, ko je zagorelo, ni bilo doma, je pa prihitel takoj, ko je lahko. "Prvi so začeli gasiti vaščani, v 15 minutah so bili tukaj gasilci. Imamo ogromno gasilnih aparatov pri hiši, a si z njimi niso mogli pomagati, ker ni bilo mogoče priti zraven. Poleg tega je še močno pihalo. K sreči imamo hidrant nasproti hiše," je pojasnil in pristavil, da je bila sreča v nesreči ta, da je zagorelo podnevi, sicer vprašanje, kako bi se vse skupaj končalo.

Skupaj si ogledamo mansardno stanovanje oz. tisto, kar je ostalo od njega: ostrešja in večine mavčnih stropov ni bilo več, saj jih je uničil ogenj in so jih do takrat v večini že odstranili in naložili na prikolice.

Izvemo, da so rešili večino pohištva, ki so ga hitro iznesli, pa tudi kopalnica je bila vsaj na prvi pogled videti še uporabna.

Vodja intervencije Robert Zagorc iz PGD Prekopa, sicer tudi poveljnik OGP, je povedal, da so poziv za dobili ob 11.50, izvozili so v šestih minutah.

"Ko smo prišli na kraj, je bil požar že razvit, ogenj je šel že skozi streho ven. Takoj smo začeli z intervencijo, težave so bile pa predvsem v tem, ker je bila streha pokrita s pločevino. To je pomenilo težak dostop, saj jo je bilo treba žagati in trgati stran. V prostore smo vstopili skozi streho. Bila je kar zahtevna intervencija," je ocenil Zagorc in dodal, da so bili z vodo zelo racionalni, da ne bi po nepotrebnem dodatno uničili objekta.

Sinoči so streho začasno pokrili s folijo, da dež, ki ga vremenoslovci napovedujejo v začetku tedna, ne bi naredil dodatne škode, potem pa se bodo Kuharjevi lotili sanacije. "Najprej bo treba narediti streho, potem pa počasi naprej," je odločno rekel Matej.

V tem primeru se je ponovno pokazalo, koliko je vredna solidarnost. Pri Kuharjevih se je dobesedno zbrala vsa vas, vsakdo je pomagal, kolikor je lahko, prav tako gasilci. Še več, izvedeli smo, da sta se zelo izkazala tudi policista PU Novo mesto, ki sta bila verjetno ob izbruhu požara nekje v bližini, saj sta med prvimi prišla na kraj. Kot je povedala Andreja, sta najprej poskrbela za varnost, potem pa skupaj z ostalimi iz stanovanja nosila pohištvo. Vsem so neizmerno hvaležni.

Uradne informacije o vzroku požara še nimamo, neuradno pa je bilo sinoči slišati, da je najverjetneje zagorelo pri dimniku. Hkrati s to informacijo smo dobili tudi to, da Kuharjevi redno skrbijo za čiščenje dimnika.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

