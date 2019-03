Aktualov dan žena

9.3.2019 | 10:15

Foto: Maximillian Verderber

Ljubljana - Petkov večer je minil v znamenju Aktualovega dneva žena 2019. Dvorana v ljubljanskih Stožicah je bila razprodana, poleg številnih glasbenih zvezd so zbrane razveselili tudi gostje presenečenja.

Kot vsako leto je Radio Aktual tudi letos na dan žena počastil nežnejši spol. Dame in njihove spremljevalce so zabavala priznana imena slovenske in hrvaške glasbe: Ivan Volarić Zak, Grupa Vigor, Marko Škugor, Joško Čagalj – Jole, Nina Pušlar in Pravila Igre. Koncert, ki ga je organizirala ekipa Event24, se je začel ob 20. uri, ko je zbrane presenetil prvi gost presenečenja, Dražen Zečić. A ni bil edini: Aktualovci so iz rokavov stresli še naslednje ase: Skupino Eros, Total knockout, Luko Basija in Balkan Boyse. Manjkala ni niti Tosamina nagradna igra z baloni in cvetje, za katerega je poskrbela Plečnikova cvetličarna.

Plesalo pred, v, pod in na

Vse se je sicer začelo že popoldne z Aktualovo galamo pred dvorano Stožice, ki se je pozneje preselila v njeno notranjost. Zbrane sta ogrevala Aktualovca Dean on the Mike in Anita Gošte. Tako se je plesalo pred in v dvorani, pod in seveda na odru s plesalkami Leaders Unified, Fredi in Bolero.

Podelili terensko vozilo

Program so povezovali Aktualovi voditelji Klemen Bunderla, Anita Gošte, Jure Ličen, Tanja Seme, Mojca Gornik, Grega Javornik in Tony Carter, posebej za to priložnost oblečeni v salonu EnainEdina. Svojevrsten vrhunec večera je predstavljala podelitev avtomobila znamke Suzuki Vitara 4x4 sreči nagrajenki nagradne igre, ki sta jo razveselila Klemen Bunderla, urednica Novic Svet24 Petra Rupnik in maskota Novic Svet24.

R. T./Svet24