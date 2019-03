Sejemska sobota je spet zaživela

9.3.2019 | 16:50

Večina obiskovalcev je hitela po spomladanskih nakupih.

Janez Kvaternik Kamniški je zadovoljen, da je sejem tudi letos uspel.

Društvo gojiteljev malih pasemskih živali iz Novega mesta je pripravilo manjšo razstavo.

Vesela Gora - V zavetju romarske cerkve in Barbove domačije na Veseli Gori je bilo danes dopoldan precej živahno. Potekal je Gregorjev sejem, ki se ponaša z več kot 200-letno tradicijo. Številni razstavljavci so ponujali svoje izdelke in številne obiskovalci so res pohiteli s spomladanskimi nakupi, spet drugi so želeli le začutiti sejemski utrip.

Tudi letos se je na sejmu predstavilo več kot 60 razstavljavcev, med njimi trsničarji in krošnjarji, prodajalci suhe robe, semen in mesnin ter obrtniki in podjetniki. V sklopu sejemskega dogajanja je bila v tukajšnji cerkvi Sv. Frančiška Ksaverija tudi tokrat sv. maša, ki izvira iz tradicije omenjenega sejma, saj so bila prav romanja povod, da se je skozi zgodovino na Veseli Gori razvilo sejemsko dogajanje. Po maši je sledil blagoslov potomke mariborske stare trete, organizatorji, letos je to Kulturno-umetniško društvo Klati vitez, pa so poskrbeli tudi za pester kulturni program. Nastopila je folklorna skupina Nasmeh in vokalna skupina Lilith. Janez Kvaternik Kamniški, ki vodi KUD Klati vitez, je dejal da je z obiskom zadovoljen in da bodo tudi naslednje leto pomagali, da sejem ne bo zamrl.

Včasih je bil to predvsem živinski sejem, danes pa se tu poleg običajne sejmarske krame dobi izdelke ljudske obrti – orodje, opremo, lončene izdelke in izdelke suhe robe, domače dobrote, predvsem pa ljudje radi pridejo po sadike trsov in dreves ter različna semena. »Ljudje sprašujejo povsem po starih sortah. Popularna je tudi asimina, ki je mešanica med banano, ananasom in mangom. Vidi se, da so zaradi lepega vremena ljudje začeli saditi,« je dejal Alen Krajšek, prodajalec drevesnih sadik.

Pri cerkvi je Društvo gojiteljev malih pasemskih živali iz Novega mesta pripravilo manjšo razstavo. »Na ogled smo postavili čistokrvne pasemske živali. V kletkah so pasme kuncev, od tistih največjih do nekoliko manjših, in različne kokoške, je dejal Alojz Vidmar, predsednik društva, ki šteje 68 članov. Letos se jim je po njegovih besedah pridružilo 19 novih, prihajajo pa iz različnih koncev Slovenije.

Za otroke, ki so se opogumili, je bilo posebno doživetje tudi jahanje ponija, ki ga je omogočila Konjeniška kmetija Bistra.

Besedilo in fotografijie: R. N.

