Voznik v bolnišnico

9.3.2019 | 18:10

Ob 15.47 je pri Črnomlju na cesti Črnomelj—Metlika voznik z osebnim vozilom zletel s ceste in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator na vozilu, oskrbeli poškodovanca do prihoda reševalcev in usmerjali promet. Delavci cestnega podjetja so očistili cestišče, poročajo operativci uprave za zaščito in reševanje.

Ob 13.10 je v Ulici heroja Stariha v Črnomlju gorel koš za smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Ob 17.10 je ob Novomeški cesti pri tovarni Novolik v Kočevju zagorela trava. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

B. B.