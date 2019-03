Z vščečki podprimo poslovno idejo slepega Miha

10.3.2019 | 12:00

Miha s svojim psom vodnikom Dantejem

Foto: osebni arhiv

Dolenji Suhadol - "Pred nekaj dnevi sem se prijavil na projekt z imenom 'Holman Prize', ki poteka v ZDA. Projekt je namenjen izključno slepim in slabovidnim po vsem svetu, omogoča pa dodatno finančno pomoč slepim osebam za njihove ideje (vsako leto trem slepim izplačajo skupno 25.000 dolarjev nagrade). Seveda nisem dolgo okleval, ko sem dobil obvestilo, da bo ta izbor tudi letos in sem prijavil idejo," tako se začne sporočilo 22-letnega Miha Srebrnjaka iz Dolenjega Suhadola pri Brusnicah, o katerem smo v Dolenjskem listu že pisali. Miha, ki je popolnoma slep od 12. leta, se je obrnil na javnost, naj mu pomaga osvojiti nagrado in uresničiti podjetniško idejo - spletno trgovino.

Med 111 kandidati za letošnjo Holmanovo nagrado je edini Slovenec. "V sklopu projekta je moral vsak posneti kratek video in predstaviti svojo idejo. Da bi se lahko uvrstil v naslednji krog, pa potrebujem vašo pomoč. Poleg sodnikov štejejo tudi ogledi posnetka in všečki na youtubu, če je več všečkov, je seveda to odlična iztočnica za preboj v naslednji krog. Zato se obračam na vas. Če želite podpreti mojo idejo, si vzemite 2 minuti časa in všečkajte spodnji video," je zapisal v sporočilo, ki je obkrožilo Slovenijo. Video mu je pomagal posneti prijatelj Luka Plačnik.

Miha je optimističen mladenič, ki kljub svoji invalidnosti nikoli ni tarnal, ampak iskal možnosti za uresničitev svojih ciljev. Ker ga zanimata računalništvo in tehnologija, se je izšolal za tehnika računalništva. Uspelo mu je najti zaposlitev v sklopu zaposlitvene rehabilitacije in tako je od začetka letošnjega leta razpet med Dolenjim Suhadolom in Trzinom, kar pomeni štiri ure vožnje na dan. Kot je razvidno iz uvoda, želi odpreti spletno trgovino in najlažje mu pri tem pomagamo tako, da na socialnem omrežju všečkamo njegov video.

Uspelo nam bo!

