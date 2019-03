Dobili polčas, potem pa grdo izgubili

10.3.2019 | 08:35

V drugem polčasu se je novomeškim košarkarjem vse ustavilo. (Foto: Cibona)

Novo mesto - Dobro je kazalo košarkarjem Krke po prvem polčasu tekme predzadnjega kroga jadranske košarkarske lige v Zagrebu proti tamkajšnji Ciboni, a jim v drugem polčasu ni uspelo dokončati začetega.

Tekma v Zagrebu je bila pravzaprav pomembna le za Zagrebčane, ki bi si v primeru zmage na široko odprli vrata uvrstitve v sredino lestvice, v primeru poraza pa sicer ne bi ogrozili obstanka v prvi jadranski ligi, a bi sezono končali bolj pri dnu lestvice, kar se za dvakratne evropske prvake nekako ne spodobi. Na drugi strani Krki tudi zmaga ne bi prav nič pomagala v boju za obstanek, o katerem bo ne glede na izide predzadnjega kroga odločala nedeljska tekma z Olimpijo.

Košarkarji Krke so se v prvi četrtini po začetnem vodstvu Cibone v peti minuti z 8:2 hitro prebudili in s košem Jošila dve minuti in pol pred prvim odmorom prvič povedli (13:12) ter na odmor odšli s štirimi točkami prednosti (22:18). Po treh minutah nadaljevanja je Jošilo Krki zagotovil že dvomestno prednost (28:18), sredi druge četrtine pa je Martin Škedelj s trojko povišal Krkino prednost na dvanajst točk, kar je bila najvišja prednost Krke na tekmi. Domačinom je namreč do polčasa uspelo razliko zmanjšati na sedem, na začetku drugega polčasa pa z delnim izidom 25:5 praktično že odločili tekmo, Novomeščanom pa niti v zadnji četrtini ni uspelo vsaj omiliti poraza, po katerem imajo osem dni časa, da se pripravijo na tekmo sezone - obračun zadnjega kroga jadranske lige z Olimpijo, ki bo neposredno odločal o obstanku. V enajstem krogu je v Ljubljani Olimpija zmagala za eno točko. O obstanku bo ne glede na izid današnje tekme med Olimpijo in Cedevito odločala le tekma v Novem mestu, ki jo Krka mora dobiti za vsaj dve točki, ali pa celo samo za eno, če bo Olimpija danes v Zagrebu izgubila ali pa v primeru, če bi Olimpija danes zmagala in bo končni izid tekme v Novem mestu nižji kot je bil v Ljubljani.

Trener Krke Simon Petrov po tekmi ni bil najbolj zadovoljen: »Katastrofalen drugi polčas. Ne vem točno, kaj se je zgodilo, vse skupaj bomo morali še pogledati, ampak Cibona je zasluženo zmagala. V zadnjem krogu bomo ob bučni podpori navijačev morali prikazati drugačno igro.«

»V prvem polčasu smo se držali dogovorjenega. Igrali smo moštveno, čvrsto obrambo, dobro delili žoge. Za drugi polčas sploh ne vem, kaj bi rekel. Nehali smo z igro. Imeli smo preveč prenagljenih odločitev v napadu, izgubili smo preveč žog in posledica tega so bili lahko koši Cibone in zmanjkalo nam je zbranosti v obrambi. Enostavno smo razpadli, kar je nedopustljivo za nekoga, ki se bori za obstanek. Maksimalno moramo popraviti pristop do igre, če želimo sploh imeti možnosti v zadnji tekmi z Olimpijo,« je dodal Dalibor Đapa eden najbolj izkušenih članov Krkinega moštva.

Cibona : Krka 99:71 (18:22, 37:44, 73:57)

Cibona: Bilinovac 7 (1:2), M. Ljubičić 12 (2:4), Rogić 2, Marić 12 (2:2), Bundović 13 (6:8), Gilbert 11 (3:3), Novačić 5 (3:3), Prkačin 2 (0:2), Rozić 16 (2:4), K. Ljubičić 10 (2:2), Markota 9 (6:6).

Krka: Marinelli 5, Škedelj 3, Bratož 2 (2:2), Cinac 5 (1:4), Đapa 11 (1:2), Fifolt 9 (5:5), Jošilo 10, Lalić 6, Lapornik 6 (4:5), Mavra 14 (2:3).

Prosti meti: Cibona 27:36, Krka 15:21.

Met za tri točke: Cibona 12:27 (Rožić 4, Gilbert 2, M. Ljubičić 2, Marić 2, Markota, Bundović), Krka 8:26 (Mavra 2, Jošilo 2, Đapa 2, Marinelli, Škedelj).

Osebne napake: Cibona 27, Krka 29.

Pet osebnih: K. Ljubičić (38.).

I. Vidmar