Hribar in Jorgić imata novo evropsko medaljo

10.3.2019 | 09:00

Darko Jorgić in Peter Hribar

Novo mesto - Novomeški namiznoteniški klub Krka bo v svoje anale danes vpisal novo medaljo. Na evropskem prvenstvu za igralce do 21. leta jo bosta v igri parov osvojila Peter Hribar in Darko Jorgić, ki sta sinoči s 3:0 (7, 3, 9) nadigrala romunsko dvojico Cristian Pletea in Rares Sipos. Odločitev o barvi medalje bo padla danes, ko se bosta Jorgić in Hribar v polfinalu ob 10.40 pomerila z Italijanoma Antoninom Amatom in Danielom Pintom. V primeru bosta prvenstvo končala z bronom, v primeru, da bosta v polfinalu boljša od Italijanov, pa bo barvo kolajne odločilo finale.

Brez medalje pa je Darko Jorgić tokrat nekoliko nepričakovano ostal med posamezniki, potem ko je v prvem krogu po dramatičnem izjemno izenačenem dvoboju s 3:4 (-7, 7, -9, 9, -8, -4) izgubil z Rusom Arturjem Abusejevim, ki je v skupinskem delu premagal tudi Hribarja.

I. V.