V vinski kleti Mastnak sprejem za salamarske delegacije

10.3.2019 | 17:15

Zdravko Mastnak (Foto: M. L.)

Predsednik Kmečke zadruge Sevnica Uroš Flajs, sevniški župan Srečko Ocvirk, direktor Kmečke zadruge Sevnica Borut Florjančič (z leve). Z desne: Predsednik salamarske zveze Mirjan Kulovec, Predsednik sevniških salamarjev Zdravko Mastnak in državni sekretar Jože Podgoršek ter njegova žena Špela. (Foto: M. L.)

Na sprejemu se je moški del pohvalil, češ, na sicer moški dogodek smo sprejei tudi ženske. (Foto: ;. L.)

Orešje nad Sevnico - Danes dopoldne je bil v vinski kleti Mastnak v Orešju nad Sevnico v okviru letošnje 58. sevniške salamijade sprejem delegacij iz petih držav. »Tukaj se vedno ob izmenjavi daril tudi pogovarjamo, kakšne imamo zamisli in želje za naprej. Tu se predstavljajo poleg Sevnice salamarska mesta, ki tudi po drugih državah pripravljajo podobne prireditve, kot je naša. Imamo veliko skupnih točk. Iz razmišljamo tudi o tem, kako osmisliti skupne nastope znotraj srednje Evrope,« je povedal Zdravko Mastnak, predsednik društva salamarjev Sevnica in lastnik Vinske kleti Mastnak.

Na sprejemu, ki ga je povezoval Slavko Podboj, so zbrane nagovorili poleg gostitelja Zdravka Mastnaka, tudi sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednik Zveze društev salamarjev Slovenije Mirjan Kulovec, državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo Jože Podgoršek in predstavniki delegacij.

Na letošnji salamijadi sodelujejo iz tujine salamarji iz Avstrije, Madžarske, Srbije, Hrvaške in Slovaške, ti so tradicionalni udeleženci. Nekaterih od teh še ni bilo na dopoldanskem sprejemu, sprejema pa se je udeležila letos prvič delegacija iz Tomislavgrada v Bosni in Hercegovini.

Po svečanem kosilu v kleti Mastnak so udeleženci sprejema odšli na prireditev, 58. sevniško salamijado v gostilno Vrtovšek v Sevnici.

M. L.

Galerija