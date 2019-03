Hribar in Jorgić sta evropska prvaka

10.3.2019 | 18:45

Darko Jorgić in Peter Hribar

Novo mesto - Zadnji dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu za igralce do 21. leta v Gondomarju na Portugalskem sta slovenski tabor navdušila člana novomeške Krke Darko Jorgić in Peter Hribar, ki sta v finalu premagala slovaško dvojico Tibor Spanik in Adam Brat s 3:1 (8, -6, 6, 3). Aktualna slovenska državna prvaka sta imela več dela v polfinalu, v katerem sta s 3:2 (4, -7, 9, -2, 6) na kolena spravila tudi italijansko dvojico Antonino Amato in Daniele Pinto. To je bila že četrta zaporedna slovenska kolajna na evropskem prvenstvu do 21. leta, po dveh bronastih Darka Jorgića in eni Denija Kožula v posamični konkurenci, je to prva zlata.

Italijana Amato in Pinto se v polfinalu nikakor nista sprijaznila s porazom, čeprav sta jima Jorgić in Hribar v prvem nizu prepustila le štiri točke. Toda že v drugem nizu sta bila boljša Italijana, v izenačenem tretjem pa sta bila v končnici bolj zbrana Slovenca, ki jima v četrtem nizu ni prav nič uspevalo. V petem nizu sta se varovanca Andreje Ojsteršek Urh le zbrala in niti v enem trenutku nasprotnikoma nista prepustila niti kančka upanja na uspeh. V drugem polfinalu sta Slovaka Tibor Spanik in Adam Brat v prav tako izenačenem dvoboju presenetila peta nosilca, Rusa Denisa Ivonina in Vladimira Sidorenka s 3:2 (-10, 9, 9, -3, 9).

Finalni obračun se je začel v znamenju slovenskega para, ki je povedel s 7:2, v končnici pa sta se jima Slovaka približala na dve točki zaostanka (10:8), vendar do preobrata ni prišlo. Podobno kot v polfinalnem obračunu sta Jorgić in Hribar v drugem nizu popustila, kar sta Slovaka izkoristila in izenačila izid v nizih. Vendar je bil to za štirinajsta nosilca med dvojicami le labodji spet, kajti sedmopostavljena nosilca sta vajeti igre popolnoma prevzela v svoje roke. V tretjem nizu sta jima Slovaka sledila le do izida 4:3, v četrtem pa sta sicer povedla z 1:0, nato pa sta Jorgić in Hribar dosegla štiri zaporedne točke, pri njunem vodstvu z 8:2 pa je bil finale bolj ali manj odločen. Finalni obračun se je končal z napako slovaškega dvojca.

»Res je, da sem kolajno pričakoval v posamični konkurenci, kjer me je zaustavil Abusev. Vem, da na obrambo ne igram blesteče, ampak je Rus resnično odigral tekmo svojega življenja, bo pa to zame dodatni motiv, da bo v prihodnosti treba več pozornosti nameniti tudi 'lovcem'. S Petrom pred začetkom turnirja nisva pričakovala, da bi lahko prišla do zlate kolajne, toda iz tekme v tekmo sva videla, da lahko igrava proti vsakomur. Ko sva v četrtfinalu premagala prva nosilca, Romuna Pleteo in Siposa, sem verjel, da lahko prideva do konca. Taktično sva igrala zelo dobro, kar se nama je obrestovalo. Ko sem videl, s kom bova igrala v finalu, sem bil prepričan, da bi bila zlata kolajna lahko najina. Po dobri igri v prvem nizu v prvem nizu, sva drugi niz odigrala nekaj slabše, zato pa sva tretji in četrti niz odigrala vrhunsko in zmagala,« se je zlate kolajne veselil dvajsetletni Darko Jorgić, ki se s kolajno še ne bo vrnil domov, saj iz Portugalske odhaja v Nemčijo, kjer ga čaka nadaljevanje nemške bundeslige. V Nemčijo odhaja tudi Peter Hribar, za katerega je bila to prva kolajna na evropskih prvenstvih.

»Prva evropska kolajna, pa zlata, to je resnično noro. Zame je to nekaj posebnega. V polfinalu sva se morala pošteno potruditi, da sva zlomila odpor Amata in Pinta, ki že dolgo igrata skupaj, medtem ko z Darkom praktično igrava le zadnji dve leti, pa še to samo na državnem prvenstvu. Pritisk je bil zato kar velik, vendar sva po izgubljenem četrtem nizu ohranila mirno kri in dvoboj mirno pripeljala do konca, medtem ko sva proti Slovakoma, navkljub izgubljenemu drugemu nizu, ves čas imela dvoboj pod kontrolo,« je po zmagi nad Slovakoma dejal Peter Hribar, ki je dobro formo potrdil že v posamični konkurenci, kjer bi se z malce sreče lahko uvrstil tudi na glavni turnir, premagal pa je tudi petega nosilca Aleksandra Hanina iz Belorusije. »Zmanjkala mi je zmaga več, ki sem ji bil sicer blizu, toda ne glede na to, je za mano odličen turnir. Presrečen sem, da sem z Darkom evropski prvak od 21 let, izkazalo pa se je, da je bila odločitev, da sem se odločil za profesionalno pot v namiznem tenisu, pravilna. Zdaj v Nemčiji treniram dvakrat dnevno, prav vse je podrejeno namiznemu tenisu in s to zlato kolajno se je vse poplačalo, hkrati pa je to dodatni motiv zame,« je še dodal Hribar, ki se, tako kot Jorgić, po evropskem prvenstvu vrača v Nemčijo.

»Veseli me, da posamični poraz na Jorgića ni vplival negativno, toda ker je v tem dvoboju resnično dal vse od sebe, ni bilo razloga, da bi bil jezen sam nase. Hitro je prebolel poraz in šel naprej in to ga dela velikega. Izredno velik korak naprej je v letošnji sezoni naredil Hribar, pozna se, da trenira dvakrat dnevno in to mu je prineslo naprej. V finalu sta prikazala odlično igro, taktično praktično brez napake, tako da Slovaka dejansko nista imela pravih možnosti za zmago,« je svoja varovanca pohvalila tudi selektorka Andreja Ojsteršek Urh.

M. Š.