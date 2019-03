Točka po treh porazih

10.3.2019 | 23:55

Krško - Nogometašem Krškega je po treh zaporednih porazih končno uspelo osvojiti točko, ki je v boju za obstanek sicer dragocena, a v lovu za neposrednimi tekmeci remiji pač ne pomagajo prav veliko.

Prvi pollčas je bil precej izenačen. Celjani so si prvo priložnost ustvarili že v četrti minuti, a je Tadej Vidmajer s strelom od daleč namesto mreže zadel le okvir vrat. Krčani so bili še najbolj nevarni v peti minuti, ko je poskus Anteja Vukušića ustavil Metod Jurhar. Celjani so imeli lepo priložnost pet minut pred koncem polčasa, ko je lep strel Janeza Piška z dobrih desetih metrov Marko Zalokar obranil.

Celjani so povedli v 55. minuti, ko je po podaji Lovra Cveka zadel prvi strelec Prve lige Rudi Požeg Vancaš. Prizadevanja Krčanov, da bi izenačili so se izplačala v 81. minuti., ko je Marco Da Silva zatresel celjsko mrežo iz prostega strela z 19 metrov, ko se žoga oplazila živi zid in nekoliko spremenila smer. Le dve minuti kasneje bi Krčani po strelu iz kota lahko izenačili, a takrat sreča ni bila na njihovi strani.

Novo priložnost za nove točke bodo Krčani v 23. krogu v soboto poskušali izkoristiti v Murski Soboti.

Krško : Celje 1:1 (0:0)

Strelca: 0:1 Požeg Vancaš (55.), 1:1 Da Silva (81.).



Krško: Zalokar, Vojković, Cetina, Batarelo, Volarič, Kordić, Petrović (od 60. Sokler), Da Silva, Jandrek (od 87. Ilić), Volaš, Vukušić.

Celje: Jurhar, Vidmajer, Zaletel, Stojinović (od 81. Flis), Brecl, Pišek, Cvek (od 84. Pungaršek), D. Štraus, Požeg Vancaš, Lotrič, Vizinger (od 90. Kerin).

Rumeni kartoni: Petrović, Volarič, Cetina, Sokler; Brecl.

Rdeči karton: /.