Zagorel gospodarski objekt

11.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.55 uri je v naselju Dolga Raka, občina Krško, zagorel gospodarski objekt velikosti 12 x 10 metrov. Gasilci PGE Krško, PGD Raka in Smednik so požar pogasili ter s termovizijsko kamero pregledali objekt. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Raka in Smednik. V požaru je bilo uničeno ostrešje in zgornje nadstropje gospodarskega objekta.

Dimniška požara

Ob 11.17 so na Ravnah pri Zdolah, občina Krško, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Zdole, ki so požar pogasili, izpraznili kurišče in s termo kamero pregledali ostrešje.

Ob 16.40 so zagorele saje v dimniški tuljavi v stanovanjski hiši v Metnaju, občina Ivančna Gorica. Posredovali so gasilci PGD Metnaj, ki so počakali, da so saje dogorele, iznesli žerjavico ter prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Ogenj v naravi

Ob 15.23 je pred vasjo Račje Selo, občina Trebnje, ob robu gozda gorel kup vejevja. Zaradi močnega vetra je obstajala nevarnost razširitve požara v gozd. Gasilci PGD Račje Selo in Trebnje so pogasili ogenj na površini okoli 50 kvadratnih metrov in zalili okolico požara ter tako preprečili širitev po gozdu. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 18.29 je pri naselju Blato, občina Trebnje, gorelo na travniku ob gozdu. Gasilci PGD Račje Selo in Trebnje so pogasili približno 350 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti ter preprečili širitev ognja proti bližnjemu gozdu. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 20.11 je v naselju Radovica, občina Metlika, gorela trava in podrast. Gasilci PGD Radovica so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 14.57 je na Trati, občina Kočevje, gorela suha trava. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so pogasili sto kvadratnih metrov suhe trave.

Drevo na cesti

Ob 12.31 je v naselju Stara vas-Bizeljsko, občina Brežice, na cesto padlo drevo. Drevo, ki je oviralo promet, je odstranil dežurni pri cestnem podjetju.

Otrok si je zlomil roko

Ob 16.52 si je na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, pri športnih aktivnostih otrok zlomil roko. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so roko ustrezno imobilizirali in otroka prepeljali v UC SB Brežice.

Motorist padel

Ob 18.30 se je v naselju Župelevec, občina Brežice, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali in osvetlili kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanca, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč avto vleki. Reševalci NMP Brežice so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

Distribucijska enota Krško- nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP HRASTOVICA izvod HRASTOVICA.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI na izvodu Učakovci.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.