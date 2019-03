Govorice nasmejale občinstvo

11.3.2019 | 08:00

Črnomaljski gledališčniki so znova nasmejali.

Črnomelj - Sinoči so člani Gledališke skupine Zik Črnomelj znova napolnili in nasmejali dvorano tukajšnjega kulturnega doma. Na letošnji premieri so se predstavili s komedijo ameriškega komediografa Neila Simona z naslovom Govorice.

Gre za komedijo zmešnjav, laži in govoric štirih parov, ki so prišli na zabavo ob deseti obletnici poroke njihovih prijateljev Charlieja in Myre. A gostitelj s prestreljeno ušesno mečico na pol v nezavesti leži v postelji, gostiteljice in osebja ni nikjer, v kuhinji pa je surova hrana. Seveda se gostje predvsem zato, da bi obvarovali svoj ugled, trudijo za vsako ceno prikriti resnico, ki je sploh ne poznajo. Celo pred policistkama, ki prideta v hišo, ugledni meščani lažejo, prikrivajo in potvarjajo resnico.

V komediji so zaigrali Tatjana Kmetič Škof, Bernarda, Eva in Boris Starašinič, Slavko Pavlakovič, Mojca Breznik, Alojz Hudelja, Jani Škof, Erika Popit in Karmen Ambrožič. Igro je režirala Helena Vukšinič, za scenografijo je poskrbela Vita Weiss, za kostumografijo Toni Starc, za luč in ton Jaka Birkelbach, za izbor glasbe pa Silvester Mihelčič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

