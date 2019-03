Rajović za konec Grške turneje drugi

Rodos, Novo mesto - Tridnevna dirka po Rodosu se je včeraj zaključila s skupinskim sprintom v zadnji etapi. Dobil ga je Norvežan Herman Dahl (Joker Fuel of Norway), ki je premagal člana Adrie Mobil Dušana Rajovića. Ta se je moral zadovoljiti z drugim mestom, kar pa je še vedno odličen rezultat, so sporočili iz novomeškega kluba. Zmagovalec dirke je Martijn Budding (Beat Cycling Club), naš najboljši kolesar pa je bil Radoslav Rogina na 14. mestu, Rajović je dirko končal na 26. mestu.

Zadnja etapa je bila zelo hitra dokler niso pobegnili štirje kolesarji med katerimi je bil tudi Žiga Horvat (Adria Mobil). Proti koncu dirke pa se je na čelo postavila ekipa Beat Cycling Club vodilnega kolesarja na dirki in proti koncu dirke ulovila ubežnike. Sledil je sprint glavnine, ki se ni končal po Adriinih željah, saj je padec v zaključku je Rajoviću onemogočil napad za novo zmago, so povzeli dogajanje.

»Ekipa me je v zaključku etape pripeljala do dobrega položaja za sprint, vendar je prišlo v prav zadnjem ovinku do padca, in za nekaj trenutkov sem bil 'zaprt'. Dal sem vse od sebe, ampak višje od drugega mesta danes ni šlo. Lepše bi bilo zaključiti z zmago, ampak tudi drugo mesto ni slabo,« je po dirki dejal Dušan Rajović.

Pred KK Adrio Mobil je prihodnji teden štiridnevna dirka Istrska pomlad.

