Polne roke dela s pijanimi vozniki

11.3.2019 | 11:30

Med vikendom so policisti imeli ponovno veliko dela s pijanimi vozniki. V soboto in nedeljo so policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V soboto so na območju Novega mesta in Šentjerneja zaradi vožnje pod vplivom alkohola iz prometa izločili pet voznikov. V Novem mestu in okolici so štirim voznikom namerili med 0,30 in 0,81 miligramov alkohola, v Grmovljah pa voznici 0,69 miligramov alkohola.

V nedeljo so na območju Sevnice ustavili voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,55 miligramov alkohola. Ustavili so še voznika z 1,03 in 0,73 miligramov alkohola ter voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,35 miligramov alkohola. Voznik, ki so ga ustavili v Zavratcu in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, je opravljanje preizkusa odklonil.

Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelju, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja so avtomobil zasegli, voznika, ki je odklonil preizkus, pa odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so voznikom izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Pijan zapeljal s ceste in se prevrnil

Črnomaljski policisti so bili v soboto nekaj pred 16. uro obveščeni o prometni nesreči v okolici Črnomlja. Opravili so ogled in ugotovili, da je 33-letni voznik avtomobila, ki med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z avtomobilom prevrnil. Povzročitelja, ki se je v nesreči huje poškodoval, so reševalci odpeljali v bolnišnico. V litru izdihanega zraka je imel 0,87 miligramov alkohola, zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog pa je bil zanj odrejen strokovni pregled. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izgubil oblast nad mopedom in padel

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 18.30 obveščeni o padcu mopedista v Stari vasi. Po prvih ugotovitvah je 22-letni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom, zapeljal s ceste in padel. Lažje poškodovanega so ga reševalci odpeljali v bolnišnico. Za 22-letnega voznika je bil odrejen strokovni pregled, policisti pa so odredili tudi izredni tehnični pregled za moped.

Napadel policista in jima grozil, da ju bo ubil

V petek nekaj pred 18. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi obležal pijan moški. Ob prihodu policista in policistke je moški napadel in lažje poškodoval policista ter jima grozil, da ju bo ubil. Zoper njega sta uporabila prisilna sredstva, ga obvladala in odpeljala v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog, na pristojno tožilstvo pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi. 35-letnega nasilneža iz Novega mesta so že večkrat obravnavali zaradi kršitev z elementi nasilja.

Odnesli zlato

V Selah pri Dolenjskih Toplicah je v petek zvečer nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlato ploščico. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za 600 evrov.

Na Šmarski cesti v Sevnici je v petek popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V Soteski pa je neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo v soboto popoldne. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit in denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Skrivali so se med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je v petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornjaka bolgarskih registrskih oznak. Policisti so med kontrolo tovornega dela vozila našli tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 32 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med petkom in današnjim dnem medopravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 32 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Posavja so pri Oštrcu prijeli tri državljane Alžirije, na območju Bele krajine v bližini krajev Sinji vrh, Božakovo, Žuniči, Bojanci, Preloka, Črnomelj in Gornji Suhor pri Vinici pa 24 državljanov Alžirije, štiri državljane Maroka in državljana Libije.

