FOTO: Šopek obutve in salam

11.3.2019 | 16:45

Sevnica - Medtem ko so se moški družili na tradicionalni salamiadi v Vrtovškovi gostilni v Sevnici, je Grad Sevnica sinoči četrto leto zapored gostil damski modno-kulinarični večer. Dogodek je vnovič uspešno povezal žensko energijo in sveže modne trende obutve Kopitarne Sevnica, so sporočili iz organizacijskega odbora.

Manekenke so predstavile trende Kopitarne Sevnica – ročno izdelano obutev, okrašeno s poudarjenimi metalnimi okrasi, detajli iz umetnega krzna in rožnatimi vzorci. Izstopale so tudi kreacije Maje Štamol, med njimi premierno predstavljen modni cokel, oblikovan za prihajajočo modno revijo v Washingtonu, obiskovalke pa so videle še novo obutev za najmlajše.

Močnega aplavza so bile seveda deležne najboljše izdelovalke salam. Zmagala je Tonika Daničič pred Manco Es in Mojco Cvelbar, nagrade pa so jim vročile predstavnice organizacijskega odbora - Tatjana Šinkovec iz Kopitarne Sevnica, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar.

Sicer je letos na ocenjevanje, ki je potekalo na Turistični kmetiji Grobelnik, prispelo 17 vzorcev salam, pod drobnogled pa jih je vzela ženska ocenjevalna komisija, ki ji je predsedovala Majda Jurše.

V celoto je dogodek povezala Sarah Senica, večer pa se je nadaljeval s pokušino salam in drugih pekovskih dobrot, za kater so poskrbele članice Aktiva žena Boštanj, so še dodali v organizacijskem odboru.

M. Ž., Foto: Mediaspeed

